Akku-Astschere und -Astsäge

Äste müheloser schneiden als je zuvor: Mit der Akku-Astschere und ihrer hochwertigen Bypassklinge lassen sich Äste mit einem Durchmesser von bis zu 3 Zentimetern schonend ohne Kraftaufwand schneiden – egal, wie schwer sie zu erreichen sind. Die Bypassklinge hat 2 scharfe Klingenblätter. Eine Klinge ist abgerundet und verhindert somit das Wegrutschen von Zweigen und Ästen. Beim Schließen der Schere überschneiden sich beide Klingen, das sorgt für einen sauberen Schnitt und ermöglicht so den Einsatz der Schere auch für schnittempfindliche Pflanzen. Die Klingen sind aus rostfreiem Edelstahl und verfügen über eine Teflon®-Beschichtung, damit Pflanzensäfte nicht daran kleben bleiben. Mit dem Asthaken unterhalb der Klinge lassen sich zusätzlich festgeklemmte Äste aus dem Baum lösen.