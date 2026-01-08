Akku-Astschere und -Astsäge
Mühelos Äste schneiden und sägen.
Äste und Zweige müheloser schneiden als je zuvor: Mit der Kärcher Akku-Astschere und der Akku-Astsäge wird der Wildwuchs schnell und gründlich gebändigt. Mit unseren starken Helfern erhalten Büsche, Sträucher und Bäume gelenkschonend und ohne Kraftaufwand neuen Platz zum Wachsen und Gedeihen. Egal, ob Rosenstöcke, wild wuchernde Büsche oder junge Bäume: Dank starker Kärcher Battery Power-Wechselakkus sind Sie auch fernab jeder Steckdose jederzeit einsatzbereit.
Akku-Astsäge
Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel der Säbelsäge ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Das hochwertige Sägeblatt made in Germany kann werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung für die Säbelsäge als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit. Damit ist die PGS 4-18 ein multifunktionales Werkzeug und vereint die Eigenschaften von Gartengeräten und Werkzeugen wie eine Kappsäge, Säbelsäge und Astschere in einem Produkt.
Merkmale Astsäge
Qualitätssägeblatt made in Germany sorgt für optimale Schnittleistung.
Schneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne die Notwendigkeit von zusätzlichem Werkzeug.
Abnehmbarer Astbügel gewährleistet einen sicheren Halt auch bei einhändiger Anwendung.
Gummierter Handgriff sorgt für maximalen Komfort, auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
Teleskopverlängerung als optionales Zubehör ermöglicht das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern.
Akku-Astschere
Äste müheloser schneiden als je zuvor: Mit der Akku-Astschere und ihrer hochwertigen Bypassklinge lassen sich Äste mit einem Durchmesser von bis zu 3 Zentimetern schonend ohne Kraftaufwand schneiden – egal, wie schwer sie zu erreichen sind. Die Bypassklinge hat 2 scharfe Klingenblätter. Eine Klinge ist abgerundet und verhindert somit das Wegrutschen von Zweigen und Ästen. Beim Schließen der Schere überschneiden sich beide Klingen, das sorgt für einen sauberen Schnitt und ermöglicht so den Einsatz der Schere auch für schnittempfindliche Pflanzen. Die Klingen sind aus rostfreiem Edelstahl und verfügen über eine Teflon®-Beschichtung, damit Pflanzensäfte nicht daran kleben bleiben. Mit dem Asthaken unterhalb der Klinge lassen sich zusätzlich festgeklemmte Äste aus dem Baum lösen.
Merkmale Astschere
Präziser und schonender Schnitt dank Bypassklinge.
Erhöhter Arbeitsradius. Höher gelegene Äste können mit Hilfe der Astschere problemlos erreicht werden.
Vielseitig einsetzbar. Die Astschere eignet sich für frisches und auch für trockenes Holz.
Lange Lebensdauer dank der hochwertigen Stahlklingen.
Sichere Anwendung dank der Sicherheitsentriegelung. Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Astschere.
Zusätzlich fixierbarer Haken, durch den festgeklemmte Äste problemlos gelöst werden können.
Ohne Kraftaufwand – Äste problemlos schneiden per Knopfdruck.
Maximaler Komfort dank des gummierten Handgriffs ‒ besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
Highlights
Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Die Akku-Astschere TLO 18-32 Battery ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.