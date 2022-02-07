Checkliste: Das Wichtigste auf einen Blick

Was ist der richtige Zeitraum, um die Hecke zu schneiden? Welche Gartengeräte soll man für die Heckenpflege benutzen? Wie schneidet man eine Hecke gerade? Fragen über Fragen – hier sind die Antworten. Die folgenden Punkte dienen als gedankliche Checkliste, ob alles für den anstehenden Heckenschnitt organisiert ist.

Möglicher Zeitraum – ab wann sollte man Hecken schneiden? Prinzipiell eignen sich Frühjahr und Herbst für die Heckenpflege. In diesen Jahreszeiten ist es weder zu warm noch zu kalt, sodass die geschnittenen Äste und Triebe ideal nachwachsen können. Optional bietet sich ein Formschnitt der Hecke im Juni an. Die Häufigkeit des Heckenschneidens hängt von der Art des Heckengehölzes ab. Manche Gehölze, etwa Liguster oder Feldahorn, treiben stärker als andere Heckentypen, und so können 2 Schnitte pro Jahr nötig sein. Dagegen reicht es bei beliebten Arten wie Thuja, Eibe oder Kirschlorbeer, die Hecke 1-mal im Jahr zu schneiden.

Gartengeräte und Arbeitsschutz – welches Equipment eignet sich? Je nach Gehölz und gewünschtem Schnittmuster werden unterschiedlich viele Gartengeräte benötigt. An erster Stelle steht dabei die eigene Sicherheit. Auf festes Schuhwerk, Handschuhe und eine Schutzbrille sollte nicht verzichtet werden. Um Hecke und Büsche nicht zu sehr zu strapazieren, sollten die Messer des Schneidewerkzeugs geschärft sein. Im Hinblick auf Arbeitsschutz und Effektivität sind Akku- Heckenscheren ratsam. Wenn die Hecke mehrere Meter hoch ist, bietet sich eine Teleskop-Heckenschere an.

Heckenpflege – was gilt es noch zu beachten? Die Hecke sollte jedes Jahr geschnitten werden, da längeres Warten und daraus folgend zu radikale Schnitte der Pflanzengesundheit schaden. An zu heißen Tagen ist ein Heckenschnitt nicht ratsam, da die frisch geschnittenen Triebe sonst vertrocknen könnten. Weiterhin dient regelmäßige Heckenpflege dazu, etwaiges Schadgut herauszuschneiden und die betroffenen Stellen so gut es geht zu verjüngen. Im Idealfall erkundigt man sich vor dem Erwerb der Pflanze über das Wachstumsverhalten und sonstige Pflegetipps.