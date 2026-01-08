Akku-Heckenscheren

Ob als Grundstücksgrenze, Sichtschutz oder zur Zierde: egal, wozu Hecken oder Büsche dienen, die besonders handlichen Akku-Heckenscheren von Kärcher bringen sie mühelos und messerscharf in Form.

Heckenschere

Features der Akku-Heckenscheren

180° drehbarer Handgriff

Der um 180° drehbare Handgriff bei den Modellen HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert, dass Arme und Schultern ermüden, und sorgt dank der Griffelemente für ein ergonomisches Arbeiten mit sicherem Halt.

Illustration: der Drehgriff der Kärcher Akku-Heckenschere

2-stufige Geschwindigkeitsregulierung

Die HGE 36-60 Battery Akku-Heckenschere besitzt eine 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung. Per Schalter kann je nach Astdicke zwischen maximaler Kraft und maximaler Geschwindigkeit gewählt und so die Schnittgeschwindigkeit manuell eingestellt werden.

ein Zeigefinger bedient einen Schalter an der Kärcher Akku-Heckenschere

Schnittgutkehrer

Durch den Schnittgutkehrer werden abgeschnittene Äste und Zweige direkt auf den Boden befördert, anstatt in die Hecke zu fallen, wo sie – speziell beim horizontalen Schnitt – mühsam entfernt werden müssten (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45).

eine Hand demonstriert das Arbeitsprinzip des Schnittgutkehrers der Kärcher Akku-Heckenschere

Zusätzlich sind unsere Akku-Heckenscheren mit vielen weiteren praktischen Funktionen ausgestattet:

Kärcher: Akku-Heckenschere

Diamantgeschliffenes Messer

Die Messer unserer Akku-Heckenscheren sind diamantgeschliffen und sorgen für ein präzises Schnittergebnis.

Ein Mann kürzt seine Hecke nahe einer Wand mit der Kärcher Akku-Heckenschere

Führungsschutz

Bei den Akku-Heckenscheren HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert der Führungsschutz Schäden an Gebäuden und am Messer. Dank der zusätzlich integrierten Aufhangöse lassen sich neben Beschädigungen an Gebäuden und am Messer auch Schäden an Böden vermeiden.

2 Hände halten eine Kärcher Akku-Heckenschere

2-Hand-Sicherheitsschaltung

Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung der Akku-Heckenschere verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.

Das Sägeblatt der Kärcher Akku-Heckenschere nähert sich Zweigen

Sägefunktion

Die Sägefunktion der Modelle HGE 18-50 und HGE 36-60 ist besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.

Akkuwechsel bei der Kärcher Akku-Heckenschere

Starker Lithium-Ionen Akku mit LCD-Display

Der 18 V bzw. 36 V Lithium-Ionen Akku, welcher wahlweise bei unseren Heckenscheren zum Einsatz kommt, besitzt ein integriertes LCD-Display, das Nutzern in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit und die Akkukapazität anzeigt.

Highlights der Akku-Heckenschere

Die leistungsstarke Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery ist vor allem für den anspruchsvollen Heckenschnitt bestens geeignet. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Zudem lassen sich mit der Sägefunktion auch dickere Äste mühelos schneiden.

icon_arrow

Features der Teleskop-Heckenscheren mit Akku

Verlängerungseinsatz

Ermöglicht den Schnitt hoher Hecken. Praktischerweise lässt sich der Verlängerungseinsatz mit wenigen Handgriffen entfernen, sodass die Teleskop-Heckenschere platzsparend verstaut werden kann.

Verlängerungeinsatz bei der Kärcher Teleskop-Heckenschere

Abwinkelbarer Schneidkopf

Die 4 Stufen im Bereich von 115° ermöglichen den Schnitt unterschiedlicher Konturen und gewährleisten gleichzeitig eine gute Arbeitshaltung in der jeweiligen Position. Das garantiert beim Schneiden der Heckenoberseite eine optimale Schnittführung.

der Schneidekopf der Kärcher Akku-Heckenschere in verschiedenen Stellungen

Schnittgutkehrer

Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke. Das spart Zeit und gewährleistet sicheres Arbeiten, da keine Schnittreste ins Gesicht fallen.

die Kärcher Akku-Heckenschere mit Schnittgutkehrer im Einsatz an einer Hecke

Zusätzlich haben unsere Teleskop-Heckenscheren mit Akku folgende weitere Vorteile:

von oben: Eine Frau schneidet ihre Hecke mit Hilfe der Kärcher Akku-Teleskop-Heckenschere

Praktische Sägefunktion

Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.

Ein Mann arbeitet mit der Kärcher Akku-Heckenschere über Kopf und nutzt einen Schultergurt

Mitgelieferter Schultergurt

Die optimale Gewichtsverteilung verhindert das Ermüden der Arme bei langen Arbeiten.

Akku-Heckenschere dicht an einer Hecke

Fest verbauter Führungsschutz

Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.

Highlights der Teleskop-Heckenschere mit Akku

Es geht auch ohne Leiter: und zwar mit der Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery. Mit abwinkelbarem Schneidkopf kann jegliche Schnittarbeit bequem vom Boden aus erfolgen – ideal bei hohen und breiten Hecken.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

HGE 18-45 Battery Set

Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.

Spannung: 18 V
Schnittlänge: 45 cm
Zahnabstand: 18 mm
Leistung je Akkuladung: max. 250 m*
Drehbarer Handgriff: nein
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
Schnittgutkehrer: nein

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

HGE 18-50 Battery Set

Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery Set: Ihr um 180° drehbarer Griff und der Schnittgutkehrer garantieren einen komfortablen Heckenschnitt.

Spannung: 18 V
Schnittlänge: 50 cm
Zahnabstand: 22 mm
Leistung je Akkuladung: max. 325 m*
Drehbarer Handgriff: ja
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
Schnittgutkehrer: ja

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

PHG 18-45 Battery

Heckenschnitt ohne Leiter? Mit der Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery ist das kein Problem. Dank des abwinkelbaren Schneidekopfs kann der Heckenschnitt bequem vom Boden aus erfolgen.

Spannung: 18 V
Schnittlänge: 45 cm
Zahnabstand: 18 mm
Leistung je Akkuladung: max. 250 m*
Abwinkelbarer Schneidekopf: ja, 115°
Schnittgutkehrer: ja

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

36 V Kärcher Battery Power

HGE 36-60 Battery Set

Die HGE 36-60 Battery ist mit einem leistungsstarken 36 V Akku für eine komfortable und kabellose Schnittarbeit von großen Hecken geeignet. Zudem ist sie mit einem um 180°-drehbaren Handgriff, Schnittgutkehrer und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung ausgestattet.

Spannung: 36 V
Schnittlänge: 60 cm
Zahnabstand: 26 mm
Leistung je Akkuladung: max. 600 m*
Drehbarer Handgriff: ja
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: ja
Schnittgutkehrer: ja

* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

18 V

36 V

