Akku-Heckenscheren

HGE 18-45 Battery Set

Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.

Spannung: 18 V

Schnittlänge: 45 cm

Zahnabstand: 18 mm

Leistung je Akkuladung: max. 250 m*

Drehbarer Handgriff: nein

2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein

Schnittgutkehrer: nein

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.