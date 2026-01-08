Dieser Rasentrimmer ist dank des leistungsstarken Wechselakkus ein absolutes Kraftpaket. Mühelos stutzt er Gräser und hartnäckigen Wildwuchs – auch an schwierig zu erreichenden Rasenflächen.

Weiterhin bieten Rasentrimmer mit Akku folgende Vorteile:

Sauber arbeiten

Der Nylonfaden des Rasentrimmers sorgt immer für eine saubere Rasenkante. Durch den integrierten Faden lässt sich im Gegensatz zu anderen Geräten mit Metallklinge auch nahe an Steinabgrenzungen arbeiten. Das verringert nicht nur die Gefahr eines Funkenschlags, sondern sorgt außerdem dafür, dass ein nahtloser Übergang von der Rasenfläche zu Beeten oder der Terrasse gewährleistet wird.

Alles im Blick behalten

Der Rasentrimmer kommt mit der Real Time Technology. Das im Akku integrierte LCD-Display zeigt in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit in Minuten und die Akkukapazitäten während der Nutzung im Garten an. So steht der Gartenpflege nichts mehr im Weg.

Ergonomisches Arbeiten

Durch den Zweithandgriff und dem mitgelieferten Schultergurt lässt sich die Gartenarbeit mit dem LTR 36-33 Battery Set Akku-Rasentrimmer besonders rückenschonend und ergonomisch erledigen. Gartenbänke auf einer großen Rasenfläche müssen beim Trimmen des Rasens nicht extra beiseite geräumt werden. Gartenliebhaber können schnell und bequem den Neigungswinkel des Rasentrimmerkopfes verstellen und so auch unter niedrigen Hindernissen den Rasen stutzen (LTR 18-30 Battery Set).