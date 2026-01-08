Akku-Rasentrimmer
Unsere Akku-Rasentrimmer sind wahre Multitalente im Garten! Sie sorgen nicht nur für eine saubere Rasenkante, sondern sind auch besonders talentiert im Erreichen von Ecken und Engstellen. Dank des ergonomischen Handgriff ist die Arbeitshaltung jederzeit komfortabel und rückenschonend.
Features des Akku-Rasentrimmers
Automatisches Nachstellen des Fadens
Ein leistungsstarker Motor und der gedrehte Nylonfaden sorgen für ein perfektes Schnittergebnis beim Rasentrimmen. Einfach die Spule unten in die Trommel einsetzen und schon lässt sich der Akku-Rasentrimmer für die Gartenarbeit verwenden. Sollte sich der Faden während der Nutzung verbrauchen, kann man diesen durch einfaches Drücken der Geräteschalter automatisch nachstellen.
Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt.
Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt beim Kürzen des Rasens. Besonders in der Nähe von Rasenkanten und an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht das deutlich akkurates Trimmen.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern für anspruchsvolle Arbeiten
Der Akku-Rasentrimmer ist nicht nur für das Trimmen von Rasenkanten sondern auch für größere Flächen oder Wildwuchs geeignet. Optional können auch Trimmermesser zum Entfernen von besonders starken Wildwuchs oder Unkraut verwendet werden.
Durch die vielfältigen Funktionen sind Gartenliebhaber für jede Situation gewappnet:
Wechselakku
Dank des Wechselakkus können Gartenliebhaber getrost auf unzählige Verlängerungskabel verzichten und direkt loslegen.
Präziser Schnitt
Mit seinem verstellbaren Faden und dem optionalen Einsetzen von Trimmmessern ist der Akku-Rasentrimmer sowohl für hohes Gras als auch für hartnäckigen Wildwuchs geeignet. Der Faden sorgt außerdem für einen präzisen Schnitt, sodass sich Gras an Kanten einer Terrasse oder Steinbegrenzung schnell und einfach auf die gewünschte Länge stutzen lässt.
Leicht und handlich
Auch das geringe Gewicht macht die Nutzung im Alltag besonders einfach. So lassen sich auch große Rasenflächen im Handumdrehen für die Gartensaison vorbereiten.
Ergonomisches Trimmen
Oft muss man sich den Gegebenheiten der zu bearbeitenden Flächen anpassen. Nicht immer sind freie Flächen garantiert. Für das Trimmen von Gras unter einer niedrigen Gartenbank kann der Trimmerkopf des LTR 18-30 schnell und einfach verstellt werden.
Pflanzenschutzbügel
Um ein versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen zu vermeiden, schützt der ausklappbare Pflanzenschutzbügel des LTR 18-30 und LTR 36-33 die Pflanzen beim Trimmen. So sind ihre Blumenbeete optimal geschützt und es kann unbesorgt entlang der Rasenkante gearbeitet werden.
Schutzhaube
Beim Trimmen des Rasens wird Gras, Moos und Unkraut mit hohen Geschwindigkeiten geschnitten. Die praktische Schutzhaube der Akku-Rasentrimmer schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut.
Highlights
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
Der LTR 18-25 Battery Set liegt ergonomisch in der Hand und kommt mit dem Schnittkreisdurchmesser von 25 Zentimetern mühelos an alle Ecken und Engstellen im Garten zum präzisen Trimmen des Rasens.
Akkuspannung: 18 V
Schnittkreisdurchmesser: 25 cm
Drehzahl: 9.500 U/min
Fadendurchmesser: 1,6 mm
Leistung je Akkuladung*: 300 m
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
LTR 18-30 Battery Set
Komfortables Rasentrimmen mit dem LTR 18-30 Battery Set. Durch den verstellbaren Neigungswinkel kann auch unter niedrigen Hindernissen getrimmt werden.
Akkuspannung: 18 V
Schnittkreisdurchmesser: 30 cm
Drehzahl: 7.800 U/min
Fadendurchmesser: 1,6 mm
Leistung je Akkuladung*: 350 m
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Mit starkem 36-V-Akku und einer maximalen Leistung von 600 Meter Rasenkante je Akkuladung ist der LTR 36-33 Battery Set das Kraftpaket unter den Trimmern. Dank des Schultergurts und Zweithandgriffs ist es zugleich ergonomisch in der Anwendung.
Akkuspannung: 36 V
Schnittkreisdurchmesser: 28–33 cm
Drehzahl: 7.000 U/min
Fadendurchmesser: 2,0 mm
Leistung je Akkuladung*: 600 m
* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.