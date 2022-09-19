Helfen Hausmittel bei der Unkrautbeseitigung?

Definitiv! Hausmittel sind – richtig angewendet – sehr wirkungsvoll und eine Alternative, wenn kein professionelles Gartenwerkzeug zur Verfügung steht. Hierbei kommt es natürlich darauf an, wie stark man sich mit der Materie auseinandersetzen möchte. Wer Unkraut möglichst leicht und ohne viel Zeitaufwand entfernen möchte, greift besser zum Profi-Werkzeug. Botaniker und vielseitig interessierte Gartenliebhaber wissen jedoch, dass es einige Hausmittel-Tricks gibt, die die Unkrautbeseitigung erleichtern können.

Heißes Wasser ist ein altbewährtes Hausmittel, um Unkraut dauerhaft zu entfernen. Beispielsweise könnte man kochendes Kartoffel- oder Nudelwasser über das störende Unkraut gießen, anstatt es einfach in den Ausguss zu schütten. Das sprudelnd heiße Wasser zerstört sämtliche Zellen der Wildpflanzen – um den Effekt zu potenzieren, muss man diesen Vorgang jedoch mehrere Male wiederholen. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Unkraut nicht unmittelbar, sondern erst nach einiger Zeit verschwindet.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, das Unkraut im wahrsten Sinne des Wortes zu „ersticken“. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut mit herkömmlichem Rindenmulch aus dem Baumarkt. Rindenmulch enthält Gerbstoffe, die die Keimung von Wildkräuterpflanzen unterdrücken.