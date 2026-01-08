Akku-Unkrautentferner
Unkraut ist oft kaum kleinzukriegen. Egal ob gebückt oder kniend, die Arbeit ist mühsam und schmerzhaft. Gegen den Wildwuchs scheint kein Kraut gewachsen. Doch jetzt sagt Kärcher dem Unkraut den Kampf an.
Unkraut? Klar besiegt!
Ganz einfach, schnell und mühelos mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner den Kampf gegen das Unkraut gewinnen. Mit seinem innovativen, rotierenden Bürstenkopf und dem 18 V Lithium-Ionen-Wechselakku wird Moos und Unkraut in die Knie gezwungen. Apropos Knie…Ihre werden dank des höhenverstellbaren Griffs geschont. Schmerzfrei, unkrautfrei.
Funktionen
Wer sich dem Wildwuchs auf Wegen und Flächen nicht beugen will, hat im WRE 18-55 Battery einen starken Verbündeten. Mit dem innovativen Bürstenkopf lassen sich trockenes Unkraut und Moos aus Fugen und von Oberflächen wie Stein, Fliesen oder Beton oberflächlich entfernen.
Innovativer Bürstenkopf zur oberflächlichen Unkrautentfernung
Durch die speziell geformten Nylonborsten und eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 2800 Umdrehungen pro Minute lassen sich oberflächliches Unkraut und Moos von Steinoberflächen und Treppen mühelos beseitigen.
Schwenkbarer Reinigungskopf
Der Winkel des Reinigungskopfs kann auf Knopfdruck variiert werden, um auch unter Hindernissen wie Bänken Unkraut zu entfernen. Außerdem erlaubt dies die Anpassung auf die eigene Körpergröße.
Werkzeugloser Borstenwechsel
Die Borsten können ganz ohne Werkzeug im Handumdrehen gewechselt werden. Einfach die Führungshilfe ausschrauben und ein neues Borstenband einlegen. Ganz mühelos und schnell.
Anwendung
Wo auch immer sich das Unkraut seinen Weg sucht: Im WRE 18-55 findet es seinen Meister. Die Anwendung des Unkrautentferners ist höchst komfortabel. Im Stehen einfach über das Unkraut bewegen – fertig.
Anwendungstipp
So gelingt die Entfernung von oberflächlichem Moos und Unkraut mit dem WRE 18-55 am besten.
Beispielhafte Oberflächen und Unkrautarten
Ohne Chemie und ohne Bücken. Der WRE ist einfach in der Handhabung und ermöglicht die schmerzfreie Moos- und Unkrautbeseitigung auf diversen harten Oberflächen.
Zubehör für den Unkrautentferner
Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Der Unkrautentferner ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
