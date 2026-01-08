Akku-Unkrautentferner

Unkraut ist oft kaum kleinzukriegen. Egal ob gebückt oder kniend, die Arbeit ist mühsam und schmerzhaft. Gegen den Wildwuchs scheint kein Kraut gewachsen. Doch jetzt sagt Kärcher dem Unkraut den Kampf an.

Frau mit Akku-Unkrautentferner im Garten

Unkraut? Klar besiegt!

Ganz einfach, schnell und mühelos mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner den Kampf gegen das Unkraut gewinnen. Mit seinem innovativen, rotierenden Bürstenkopf und dem 18 V Lithium-Ionen-Wechselakku wird Moos und Unkraut in die Knie gezwungen. Apropos Knie…Ihre werden dank des höhenverstellbaren Griffs geschont. Schmerzfrei, unkrautfrei.

Funktionen

Wer sich dem Wildwuchs auf Wegen und Flächen nicht beugen will, hat im WRE 18-55 Battery einen starken Verbündeten. Mit dem innovativen Bürstenkopf lassen sich trockenes Unkraut und Moos aus Fugen und von Oberflächen wie Stein, Fliesen oder Beton oberflächlich entfernen.

Innovativer Bürstenkopf zur oberflächlichen Unkrautentfernung

Durch die speziell geformten Nylonborsten und eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 2800 Umdrehungen pro Minute lassen sich oberflächliches Unkraut und Moos von Steinoberflächen und Treppen mühelos beseitigen.

Person entfernt Unkraut mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner WRE

Schwenkbarer Reinigungskopf

Der Winkel des Reinigungskopfs kann auf Knopfdruck variiert werden, um auch unter Hindernissen wie Bänken Unkraut zu entfernen. Außerdem erlaubt dies die Anpassung auf die eigene Körpergröße.

Schwenkbarer Reinigungskopf des Akku-Unkrautentferners

Werkzeugloser Borstenwechsel

Die Borsten können ganz ohne Werkzeug im Handumdrehen gewechselt werden. Einfach die Führungshilfe ausschrauben und ein neues Borstenband einlegen. Ganz mühelos und schnell.

Werkzeugloser Borstenwechsel Akku-Unkrautentferner WRE

Anwendung

Wo auch immer sich das Unkraut seinen Weg sucht: Im WRE 18-55 findet es seinen Meister. Die Anwendung des Unkrautentferners ist höchst komfortabel. Im Stehen einfach über das Unkraut bewegen – fertig.

Anwendungstipp

So gelingt die Entfernung von oberflächlichem Moos und Unkraut mit dem WRE 18-55 am besten.

Person entfernt Unkraut auf einer Steinterrasse mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner
Anders als viele Trimmer muss der WRE nicht in der Luft gehalten werden, sondern kann bequem und im richtigen Winkel auf der Führungshilfe betrieben werden.
Person entfernt Unkraut auf einer Steintreppe mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferne
Die Führungshilfe in Form einer um 360° drehbaren Halbkugel erlaubt eine kraftsparende Arbeitshaltung und den optimalen Winkel des Bürstenkopfs.
Person entfernt Unkraut zwischen Pflastersteinen mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner
Der Bürstenkopf ist bei der Anwendung auf der linken Seite durch die vorgegebene Drehung der Bürste am effektivsten.
Person entfernt Moos auf Steinterrasse mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner
Durch das Unterfahren mit dem WRE 18-55 kann Moos mühelos und chemiefrei von Steinoberflächen wie Terrassen und Gartenwegen beseitigt werden.
Person entfernt Unkraut mühelos aus Fugen und Treppenkanten mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner
Das Unkraut kann gegen die Steinfugen und Treppenkanten gedrückt und sauber abgeschnitten werden.

Beispielhafte Oberflächen und Unkrautarten

Ohne Chemie und ohne Bücken. Der WRE ist einfach in der Handhabung und ermöglicht die schmerzfreie Moos- und Unkrautbeseitigung auf diversen harten Oberflächen.

Moos zwischen Pflastersteinen
Moosbefallene Oberflächen
Löwenzahngewächse
Wegerichgewächse
Knochensteine
Plastersteine
Randsteine
Treppen
Gräser zwischen Pflastersteinen
Nicht geeignet für Gräser und übermäßig starken Unkrautbewuchs.

Zubehör für den Unkrautentferner

Das passende Zubehör für Ihren Unkrautentferner finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder. 

Zum Zubehörfinder

Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Der Unkrautentferner ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

Kärcher Battery Power 18 V Akkuplattform

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
ZU DEN PRODUKTEN
