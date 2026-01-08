Anders als viele Trimmer muss der WRE nicht in der Luft gehalten werden, sondern kann bequem und im richtigen Winkel auf der Führungshilfe betrieben werden.

Die Führungshilfe in Form einer um 360° drehbaren Halbkugel erlaubt eine kraftsparende Arbeitshaltung und den optimalen Winkel des Bürstenkopfs.

Der Bürstenkopf ist bei der Anwendung auf der linken Seite durch die vorgegebene Drehung der Bürste am effektivsten.

Durch das Unterfahren mit dem WRE 18-55 kann Moos mühelos und chemiefrei von Steinoberflächen wie Terrassen und Gartenwegen beseitigt werden.