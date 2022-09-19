Wintergarten reinigen: Die besten Tipps
Viele hegen den Traum vom eigenen Wintergarten – er ist der ideale Überwinterungsplatz für Pflanzen und schafft zusätzliche Wohnfläche zum Entspannen. In der Regel bestehen Wintergärten aus großen Fensterfronten und Glasdächern, die allerdings nicht ewig so schön glänzen und sauber bleiben. Dementsprechend sollte man seinen Wintergarten ab und an putzen. So gelingt die Reinigung des Wintergartens garantiert.
Was gilt es bei der Wintergartenreinigung und -pflege zu beachten?
Ein Wintergarten, genauer gesagt dessen Fenster und Dach, werden mit der Zeit durch Witterungseinflüsse verschmutzt: Atmosphärische Verschmutzung durch Ruß oder Feinstaub, Blütenpollen, herabfallende Blätter und Nadeln sowie Ausscheidungen von Vögeln und Insekten lassen Glasflächen und Außenfassaden über kurz oder lang unansehnlich wirken. Damit alles schön bleibt und überdies der wärmespendende Glashauseffekt nicht durch verschmutzte Fenster gemindert wird, sollten Wintergartenbesitzer mindestens zweimal im Jahr die entsprechende Wintergarten-Reinigung und -Pflege einplanen. Ein guter Zeitpunkt dafür ist zum Beispiel der Frühjahrsputz, wenn sowieso der Garten wieder auf Vordermann gebracht werden sollte.
Doch bei der Reinigung des Wintergartens geht es nicht nur um optische Aspekte, sondern auch um die Pflege und Erhaltung der verbauten Komponenten, wie etwa die der tragenden Konstruktion oder Gummidichtungen. Wie immer gilt hierbei: Wer (zu) lange wartet, muss später mehr Aufwand und Zeit in die Reinigung investieren. Dafür bieten sich Tage an, an denen das Wetter Trübsal bläst. Denn an sehr sonnigen oder gar heißen Tagen trocknen die Fenster zu schnell – die Folge sind unschöne Schlieren.
Für die Wintergartenreinigung und -pflege können verschiedene Geräte, Hilfs- und Pflegemittel eingesetzt werden:
- eine Leiter
- ein Wasserschlauch mit Sprüh- bzw. Spritzaufsatz
- ein herkömmlicher Fensterabzieher
- eine Waschbürste und ein Mikrofasertuch sowie lauwarmes Wasser
- Spülmittel oder spezielle Fensterreiniger-Konzentrate
- ein Fenstersauger, z. B. in Kombination mit einem Akku-Wischer
- ein Hochdruckreiniger, z. B. mit Teleskopstrahlrohr und dazugehörigem Glasreinigungsaufsatz
So gelingt die Glasdachreinigung des Wintergartens
Die seitlichen Fenster des Wintergartens zu putzen ist recht unkompliziert – doch bei sehr hohen Räumen bzw. bei der Reinigung des Wintergarten-Dachs wird es schon ein wenig schwieriger. Das liegt jedoch nicht an der Reinigung an sich, sondern daran, dass die entsprechenden Stellen in mehreren Metern Höhe nur schwer zu erreichen sind.
Im Prinzip hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man steigt auf eine Leiter und putzt die entsprechenden Flächen per Hand. Oder – und das ist die deutlich weniger gefährliche und aufwendige Lösung – man verwendet einen Hochdruckreiniger in Kombination mit einem Teleskopstrahlrohr.
Bevor man mit der Nassreinigung beginnt, sollte zunächst loser Schmutz entfernt werden, der sich natürlicherweise auf dem Wintergartendach und in der Dachreling ansammelt. Dafür eignen sich herkömmliche Putzhelfer wie Handfeger, Eimer und eine Spritzpistole, die an den Gartenschlauch angeschlossen wird, sowie ein Lappen für die Glasabschlusskanten. Einen Hochdruckreiniger sollte man hierfür noch nicht benutzen, da sich der Schmutz sonst überall an der Wintergartenfassade und den Glasfenstern verteilen würde. Die meisten Wintergartendächer haben ein Gefälle, was die oberflächliche Reinigung mit dem Gartenschlauch enorm erleichtert. Den Schmutz am besten vorsichtig vom höchsten Punkt aus in die Dachrinne spülen. Ein weiterer Tipp, der zusätzliche Arbeit spart: Eine Schüssel oder ein Sieb am Bodenende der Dachrinne fängt den heruntergespülten Dreck auf, sodass er gar nicht erst in den Boden sickern oder etwaige Terrassenbereiche verschmutzen kann. Es empfiehlt sich zudem, die Dachrinne des Wintergartens von grobem Unrat zu befreien, um ein Verstopfen und damit ein Überlaufen beim späteren Reinigen mit Wasser zu vermeiden.
Nun kann die eigentliche Glasdachreinigung des Wintergartens beginnen. Dafür verwendet man am besten eine ausziehbare Teleskopstange, die in Kombination mit einem Bürstenaufsatz einfach an den Gartenschlauch angeschlossen werden kann. Hierbei sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Leiter einen sicheren Stand hat, gegebenenfalls lässt man sich durch eine zweite Person absichern. Auch hier säubert man zuerst etwaige Dachspitzen und arbeitet sich dann langsam entlang der abschüssigen Dachkante. Wenn es sich um besonders hartnäckigen Schmutz handelt, kann man zusätzlich mit etwas Druck arbeiten und mehrmals über die verschmutzten Stellen bürsten. In diesem Zusammenhang bieten sich Fensterreinigungsmittel an. Sie sorgen nicht nur für blitzblankes Glas, sondern verzögern auch die erneute Verschmutzung durch Moos und Co. Schließlich spritzt man die gesamte Fläche noch einmal gründlich mit Wasser ab.
Tipp
Noch leichter und effektiver funktioniert das mit einem schwenkbaren Teleskopstrahlrohr und dem dazu passenden Fassaden- und Glasreinigungsaufsatz, die zusammen an den Hochdruckreiniger angeschlossen werden. Damit kommt man komfortabel an höher gelegene Fenster und Glasdächer, ohne auf eine Leiter steigen zu müssen.
Wie sollte man die Fenster im Wintergarten putzen?
Sofern der Wintergarten hauptsächlich aus Glas besteht, entspricht die Vorgehensweise im Grunde der des normalen Fensterputzens. Damit die Fenster nicht sofort wieder anschmutzen, gilt es Schmutz und Staub vorab mit einem Handfeger oder Lappen von Fenster- und Türrahmen wegzuwischen. Damit Fenster schlierenfrei sauber werden, kommt es vor allem auf die richtige Technik an. Hierfür sprüht man zunächst Reinigungslösung auf die zu behandelnde Glasfläche, um sie anschließend mit einem Mikrofasertuch oder einem Abzieher zu trocknen. Wer sich für einen Fensterabzieher entscheidet, wischt die Restflüssigkeit am besten in achterförmigen Bewegungen von oben nach unten ab. Das Polieren mit einem Geschirrtuch aus Baumwolle oder einem Mikrofasertuch sorgt für den Feinschliff.
Tipp
Zur Reinigung von Teppichen und Fußböden kommt man an Staubsauger und Wischer nicht vorbei. Die gute Nachricht: So etwas gibt es auch für Glasflächen! Mit einem akkubetriebenen Fenster-Wischer und einem Akku-Fenstersauger lassen sich Fenster und Glasflächen effektiv, einfach und streifenfrei reinigen.
Wintergarten reinigen mit oder ohne Hochdruckreiniger?
Die kurze Antwort: Beides ist möglich! Die Frage müsste eher lauten: Wie viel Zeit und Geld möchte man in die Reinigung und Pflege des Wintergartens stecken? Wer Fenster und Co. möglichst kostengünstig putzen möchte, greift zu Putzlappen, Eimer und Hausmitteln. Wer aber bei der Reinigung des Wintergartens bzw. Glasdachs Zeit sparen möchte, ist mit einem Hochdruckreiniger gut beraten. Zudem ist die Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Spritzaufsatz deutlich höher – das ist wassersparend und umweltfreundlich.
Was viele nicht wissen: Nur weil die Geräte den Wortbestandteil „Hochdruck“ beinhalten, heißt das nicht, dass sie Oberflächen und Materialien nicht auch mit geringem Wasserdruck reinigen können. So lassen sich beispielsweise mit einem Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen Fensterpartien und Glasdächer schonend säubern. In linearen Bahnen arbeitet man sich dabei langsam und mit geringem Druck über die zu behandelnden Glasflächen. Und so geht’s Schritt für Schritt:
1. Zuerst den Winkel des Teleskopstrahlrohrs an das Glasdach anpassen. Dafür den Blockierhebel ziehen und bei dem erreichten Winkel wieder loslassen.
2. Die beiden Teleskopstufen nutzen, um das Glasdach in der gewünschten Tiefe zu erreichen. Beim Ausziehen darauf achten, dass sich der innenliegende Schlauch frei bewegen kann.
3. Nun das Glasdach mit gleichmäßigen Verfahrbewegungen reinigen.
4. Für einen optimalen Reinigungseffekt und ein streifenfreies Ergebnis kann zusätzlich ein Glass Finisher verwendet werden. Das Reinigungsmittel sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung eingesetzt werden bzw. antrocknen.
5. Bevor das Reinigungsmittel eingesetzt werden kann, zunächst den Fassaden- und Glasreinigungsaufsatz entfernen.
6. Ansaugschlauch des Hochdruckreinigers in die Reinigungsmittelflasche stecken bzw. die Flasche in die Aufnahme des Geräts stecken.
7. Die gesamte Dachfläche nun mit dem Reinigungsmittel benetzen.
8. Das dem Teleskopstrahlrohr beigelegte Strahlrohr an das Bajonett des Teleskopstrahlrohrs anschließen. Dabei sicherstellen, dass die braune bzw. graue Düse im Strahlrohr montiert ist.
9. Das Reinigungsmittel kurz wieder abspülen.
Diese Vorgehensweise eignet sich zum einen sehr gut, um Außenbereiche des Wintergartens zu säubern, ohne dabei befürchten zu müssen, dass etwaige Schmutzreste bereits geputzte Flächen oder Terrassen- bzw. Verandabereiche direkt wieder verdrecken. Zum anderen verlangen Materialien wie Holz, Wellplastik sowie Doppelsteckplatten andere Reinigungsschritte.
Ein abschließender Tipp: Hochdruckreiniger am besten nicht direkt auf neuralgische Stellen wie etwa Gummidichtungen halten – und wenn doch, dann nur kurzzeitig. Durch den Hochdruck könnten Wasser und Schmutz unter den Gummi gelangen, wodurch die Dichtigkeit beeinträchtigt würde.