Fenster reinigen mit Putzmitteln

Bei stark verschmutzten Fensterscheiben sollte zum Putzen auf Reinigungsmittel zurückgegriffen werden. Neben handelsüblichen Glasreinigern gibt es spezielle Fensterreiniger-Konzentrate, die vor dem Einsatz mit Wasser gemischt werden. Sie lösen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fettfilme, Insekten, Hautfette und Emissionen. Ein weiterer Vorteil: Sie hinterlassen einen Schutzfilm auf dem Glas, sodass Regen besser ablaufen kann und die Wiederanschmutzung verzögert wird.

Tipp 2: Reinigungsmittel sparsam einsetzen

Wird zu viel Putzmittel in der Lösung verwendet, kann ein Schmierfilm auf dem Fenster entstehen. Daher Glasreiniger oder Hausmittel immer sparsam und in der richtigen Dosierung einsetzen – so vermeidet man Schlieren und Streifen.