Spiegel reinigen
Zahnpastaflecken, Fingerabdrücke, Haarspray, Staub – kaum hat man den Badezimmerspiegel geputzt, ist er auch schon wieder schmutzig. Auch Spiegel im Flur oder im Schlafzimmer werden mit der Zeit unansehnlich. Mit diesen Tipps und Hausmitteln können sie schnell, schonend und streifenfrei gereinigt werden, ganz ohne den Einsatz teurer Putzmittel.
Spiegel sind empfindlich
Ein Spiegel braucht besondere Aufmerksamkeit. Das liegt an seiner Beschaffenheit: Er besteht aus einer Glasplatte, einer Silber- oder Aluminiumschicht und mehreren Lackschichten. Die Silberschicht, die für die Reflexion verantwortlich und im Kantenbereich offen ist, sowie seine mehrlagige Beschichtung machen einen Spiegel anfällig. Ein nicht eingefasster Spiegel kann sich daher mit der Zeit verändern, wenn zum Beispiel ungeeignete Reinigungsmittel verwendet, Wassertropfen am Rand nicht entfernt oder Dämpfe von Lösungsmitteln wie Nagellackentferner auf ihn einwirken. Der Randbereich ist somit der empfindlichste Teil des Spiegels. Damit er an den Seiten nicht rostet, sollte bei der Reinigung am besten kein Reinigungsmittel verwendet werden. Wasser und einfache Hausmittel reichen in der Regel auch schon aus, um Spiegel sauber zu bekommen.
Leichte Verschmutzungen vom Spiegel entfernen
Die meisten Verschmutzungen auf Spiegeln sind wasserlöslich und schon durch Wischen oder leichtes Reiben von der Glasoberfläche zu entfernen. Am besten lassen sie sich mit warmem Wasser reinigen. So geht’s:
- Spiegel mit Wasser leicht befeuchten, zum Beispiel mit Hilfe einer Sprühflasche oder eines feuchten Tuchs. Die Oberfläche sollte dabei immer nur feucht, aber nicht zu nass sein.
- Den gesamten Spiegel anschließend sanft mit einem weichen Tuch abwischen, um den Schmutz zu lösen. Achtung: keine rauen Fasern zum Putzen verwenden, da das Glas sonst verkratzen kann.
- Anschließend den Spiegel mit einem 2. Lappen (z. B. aus Baumwolle) abtrocknen, sodass keine Streifen zurückbleiben. Am besten gelingt es mit einem Mikrofasertuch, da es fusselfrei trocknet. Mit dieser Methode gereinigt, bleiben die Spiegel übrigens lange staubfrei.
Achtung: empfindliche Gegenstände und Oberflächen
Im Bad sollten Utensilien wie Seifenspender oder Zahnbürsten, die oft auf Ablagen oder dem Waschbecken unterhalb des Spiegels stehen, vor dem Reinigen entfernt werden, damit das Putzwasser nicht darauf tropft. In anderen Räumen sollten wasserempfindliche Oberflächen oder Böden unterhalb des Spiegels vorsorglich mit einem Tuch abgedeckt werden.
Starke Verschmutzungen entfernen
Mit der Zeit setzen sich vor allem auf dem Badezimmerspiegel nicht nur wasserlösliche Substanzen ab. Haarspray und -gel, Kosmetika wie Lippenstift und Wimperntusche oder Fingerabdrücke lassen sich oft nicht nur mit Wasser entfernen. Hier hilft ein weiches, feuchtes Tuch mit einem Spritzer Spülmittel. Einfach auf den Spiegel auftragen, verwischen und mit klarem Wasser abspülen.
Als Alternative zum Spülmittel eignet sich auch Glasreiniger oder Fensterputzmittel. Hier gilt aber Vorsicht: Da diese Reinigungsmittel die Spiegelfolie am Rand des Spiegels angreifen und verfärben können, sollte immer drauf geachtet werden, die Ränder wenn möglich auszusparen oder nach der Reinigung gut trocken zu reiben. Am besten sollte beim Putzen von Spiegeln jedoch ganz auf Reinigungsmittel verzichtet werden.
Spiegel reinigen mit dem Dampfreiniger
Ganz ohne Reinigungs- und Hausmittel werden Spiegel mit einem Dampfreiniger wieder sauber. Der heiße Dampf löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mühelos:
- Zuerst die Glasfläche mit der Handdüse und dem Mikrofaser-Überzug gleichmäßig abdampfen und die Verschmutzungen durch Reiben lösen. Alternativ kann die Fläche mit der Punktstrahldüse aus einigen Zentimetern Abstand bedampft werden.
- Das „Dampfwasser“ anschließend mit einem Abzieher, dem Akku-Fenstersauger oder einem Mikrofasertuch entfernen und die Kanten sorgfältig trocken reiben.
Tipp gegen beschlagene Spiegel im Bad
Wer kennt es nicht: Nach dem Duschen sind Spiegel oftmals stark beschlagen. Die Feuchtigkeit lässt sich mit einem Fenstersauger schnell einsaugen. Ein weiterer Trick: kurz einen Föhn auf den Spiegel richten, bis kein Wasserkondensat mehr darauf ist.