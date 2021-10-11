Spiegel reinigen

Starke Verschmutzungen entfernen

Mit der Zeit setzen sich vor allem auf dem Badezimmerspiegel nicht nur wasserlösliche Substanzen ab. Haarspray und -gel, Kosmetika wie Lippenstift und Wimperntusche oder Fingerabdrücke lassen sich oft nicht nur mit Wasser entfernen. Hier hilft ein weiches, feuchtes Tuch mit einem Spritzer Spülmittel. Einfach auf den Spiegel auftragen, verwischen und mit klarem Wasser abspülen.

Als Alternative zum Spülmittel eignet sich auch Glasreiniger oder Fensterputzmittel. Hier gilt aber Vorsicht: Da diese Reinigungsmittel die Spiegelfolie am Rand des Spiegels angreifen und verfärben können, sollte immer drauf geachtet werden, die Ränder wenn möglich auszusparen oder nach der Reinigung gut trocken zu reiben. Am besten sollte beim Putzen von Spiegeln jedoch ganz auf Reinigungsmittel verzichtet werden.