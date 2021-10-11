Fliesen reinigen

Saubere Fliesen in 2 Schritten

Die verbreitetste Reinigungsmethode ist die Kombination aus Staubsaugen und Nasswischen. Im 1. Arbeitsschritt wird loser Schmutz wie Staub und Haare mit einem handelsüblichen Staubsauger aufgenommen. Liegen die Bodenfliesen im Außenbereich oder in stark verschmutzen Räumen wie Garagen, ist ein Mehrzwecksauger besonders geeignet.

Anschließend wird die Fläche mit einem Bodenwischer oder Wischmopp nass gewischt. Idealerweise wird das Wischtuch regelmäßig mit einer Wischtuchpresse ausgepresst, so kann der direkte Kontakt zum Schmutz weitestgehend vermieden werden. Zuerst sollte man den Rand des gesamten Raums abfahren und sich dann von der hintersten Ecke in gleichmäßigen Bahnen zur Tür vorarbeiten.

Mit etwas Übung lässt sich nach dieser mechanischen Methode sehr schnell reinigen, allerdings bietet das Vorgehen auch einige Nachteile: Hartnäckige Verschmutzungen müssen mit zusätzlicher Mechanik bearbeitet werden um sie zu lösen. Besonders eingetrocknete Flecken in der Küche lösen sich meist nicht beim 1. Durchgang. Die meisten Bodenwischer bringen relativ große Wassermengen aus, die Fläche benötigt daher relativ lange zum Trocknen.