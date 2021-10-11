Bad reinigen: Keine Chance für Schmutz und Kalk
In kaum einem Raum im Haus wird so stark auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wie im Bad. Über die richtige Reinigung von Toilette, Fliesen, Badewanne, Dusche, Waschbecken & Co. gibt es viele Meinungen. Mit diesen Expertentipps haben Schmutz und hartnäckiger Kalk im Badezimmer keine Chance.
Schnell und einfach putzen: die besten Tipps für ein sauberes Bad
Egal ob zweckmäßige Nasszelle oder riesige Wellness-Oase: Das eigene Bad sauber zu halten, steht für viele ganz oben auf der Hausputz-Agenda. Neben dem optischen Gesamteindruck hat das Putzen im Bad auch hygienische Gründe: Bei unzureichender Reinigung können sich Bakterien und Pilze im Bad leicht vermehren, Schimmel entsteht. Die hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme bilden die ideale Grundlage dafür. Regelmäßiges Putzen von Oberflächen, Nasszellen, Toilette und Fliesen ist daher wichtig.
Wie oft sollte man das Bad putzen?
Wie oft das Bad gereinigt werden sollte, hängt im Wesentlichen davon ab, wie stark es beansprucht wird. In einem Singlehaushalt entsteht weniger Schmutz als bei einer mehrköpfigen Familie, daher sollte der Putzrhythmus den Lebensumständen angepasst werden. Wenn möglich, sollte das komplette Bad aber zumindest 1-mal in der Woche gründlich geputzt werden. Beim Waschbecken empfiehlt es sich, Verschmutzungen durch Seifenreste oder Zahnpasta immer zeitnah zu entfernen und alle paar Tage die Armaturen abzuwischen, um Kalkflecken zu vermeiden. Am besten man wischt die glänzenden Armaturen nach jedem Mal Hände waschen mit einem weichen Tuch ab – Flecken können so erst gar nicht entstehen.
Damit Duschkabine und Badewanne lange sauber bleiben, hilft es, nach jeder Nutzung die Oberflächen gründlich abzubrausen und anschließend abzutrocknen. Um Haare und Staub vom Boden zu entfernen, reicht es oftmals schon, alle paar Tage im Bad zu saugen. Alle 1 bis 2 Wochen sollten die Fliesen zudem feucht gewischt werden, damit auch hartnäckigerer Schmutz entfernt wird.
Tipp
Nach dem Duschen oder Baden kann sich im Badezimmer Wasserdampf an den Fenstern ansammeln. Mit der Zeit entsteht auf diese Weise Schimmel. Das Bad sollte deshalb auch regelmäßig gelüftet werden, damit die Feuchtigkeit weichen kann. Alle paar Monate sollten auch die Fenster gründlich geputzt werden.
Reinigungsaufgaben und Besonderheiten im Bad
Obwohl Fliesen und Keramikoberflächen meist leicht zu reinigen sind, gibt es im Bad einige Besonderheiten zu beachten. Organische Verschmutzungen wie Hautschuppen, Haare, Ausscheidungen und Seifenreste treffen auf mineralische Verschmutzungen wie Kalkablagerungen, Urinstein, Braunstein und Rost. Bei dem Versuch, diese Verunreinigungen zu beseitigen, reicht einfaches Wischen oftmals nicht mehr aus. Also werden häufig aggressivere Reinigungsmittel wie WC-Reiniger oder säurehaltige Reinigungsmittel sowie starke Mechanik eingesetzt. Diese können empfindliche Oberflächenmaterialien bei unsachgemäßer Anwendung jedoch beschädigen.
Mit den richtigen Reinigungs- und Hausmitteln, Anwendungstipps und Geräten erhält man im Handumdrehen ein sauberes Badezimmer – ganz ohne lästiges Schrubben.
Kalk entfernen im Bad
Überall dort, wo Gegenstände regelmäßig mit Wasser in Berührung kommen, setzt sich mit der Zeit Kalk ab. Kein Wunder, dass er sich vor allem im Badezimmer häufig bildet und Armaturen, Fliesen oder das Waschbecken bedeckt. Doch mit einfachen Mitteln und ein paar Tipps können die hartnäckigen Verkrustungen leicht entfernt und neuem Kalk vorgebeugt werden.
Wie entsteht Kalk?
Kalkhaltiges Wasser enthält besonders viel Calciumcarbonat. Dieses gelangt durch kalkhaltiges Gestein in das Grundwasser. Je höher die Konzentration, desto härter ist das Wasser und desto mehr Kalk setzt sich auf Oberflächen ab, die damit in Kontakt kommen. Hartnäckige Kalkablagerungen entstehen vor allem dann, wenn Wasser erhitzt wird oder es verdunstet. Die weißen Flecken entstehen deshalb insbesondere auf Armaturen, dem Waschbecken, Fliesen und Wasserhähnen im Badezimmer.
Kalk entfernen mit dem Dampfreiniger
Sind die Kalkablagerungen noch nicht ganz so dick, lassen sie sich ganz einfach mit dem Dampfreiniger entfernen – ohne mühsames Schrubben mit der Hand. Dafür braucht es die Punktstrahldüse und eine Rundbürste. Empfindliche Oberflächen sollte man besser ausschließlich mit der Punktstrahldüse reinigen, um Chrom und Edelstahl nicht zu verkratzen. Düse direkt an die verkalkten Stellen halten und dampfen, bis sich der Kalk gelöst hat. Sitzt er noch hartnäckig fest oder ist er an einer ungünstigen Stelle, kann die Düse mit der Rundbürste aufgerüstet werden: Die Stelle dann mit kräftigen Dampfstößen abreiben. Mit direkter Bedampfung und rascher Scheuerbewegung lösen sich auch hartnäckige Kalkflecken.
Ist die Kalkschicht schon sehr dick, kann etwas Zitronenreiniger auf die Stelle gegeben werden. Eine halbe Stunde warten und dann mit dem Dampfreiniger arbeiten. Die Kalkreste sollten sich jetzt besser lösen lassen.
Die besten Hausmittel gegen Kalkflecken
Kalk auf Aluminium mit Backpulver entfernen
Backpulver ist ein echter Alleskönner im Haushalt. Sogar Kalk lässt sich damit entfernen, zum Beispiel auf Aluminium. Dafür etwas Wasser und Backpulver so vermischen, dass ein fester Brei entsteht. Mit diesem die betroffenen Stellen einreiben, kurz einweichen und mit klarem Wasser abspülen oder einem feuchten Tuch abwischen.
Positiver Nebeneffekt von Backpulver: Es neutralisiert auch unangenehme Gerüche im Bad und hilft sogar bei verstopften Abflüssen.
Kalk mit Essig entfernen
Essig eignet sich ebenfalls als Hausmittel, um Kalkablagerungen zu beseitigen. Essigessenz kann bei starken Verkalkungen unverdünnt, bei leichten Verschmutzungen mit Wasser verdünnt angewendet werden. Zitronensäure hat die gleiche Wirkung und kann deshalb ebenfalls verwendet werden. Am besten ein Baumwolltuch oder Mikrofasertuch mit dem Essig oder der Zitronensäure tränken und verkalkte Flächen wie Armaturen damit einreiben. Einige Zeit oder über Nacht einwirken lassen und dann gründlich mit klarem, kaltem Wasser abspülen. Anschließend alles mit einem sauberen Tuch trocknen. Die Säure im Essig hilft übrigens auch gegen hartnäckigen Urinstein.
Tipp: Um sehr hartnäckigen Kalk vom Wasserhahn zu lösen, kann der Luftballontrick angewendet werden.
Kalk mit Zahncreme entfernen
Kalkrückstände lassen sich auch mit Zahncreme und einer alten Zahnbürste von Armaturen entfernen. Dafür die Ablagerungen mit der Zahnpasta bestreichen, kurz einwirken lassen, mit der Zahnbürste wegschrubben und mit Wasser nachspülen. Die Zahncreme wirkt wie ein Schleifmittel und lässt Chrom und Aluminiumoberflächen wieder glänzen.
Vorsicht: Bestimmte Materialien reagieren empfindlich auf Säure, dazu zählen Marmor und Naturstein. Sie sollten daher nicht mit Essig oder Zitronensäure gereinigt werden. Backpulver ist hier die bessere Wahl.
Kalk mit Reinigungsmittel entfernen
Wer zu einem Reiniger greifen möchte, um die hartnäckigen Ablagerungen zu entfernen, benötigt ein saures Reinigungsmittel mit pH-Wert zwischen 1 und 4. Welches Mittel am besten geeignet ist, hängt von der Oberfläche ab. Am besten das Reinigungsmittel erst an einer unauffälligen Stelle testen, bevor es großflächig angewendet wird. Starke Säuren (kleiner pH-Wert) können verschiedene Oberflächen wie unedle Metalle, Zementfugen, Eloxal oder Kunststoffe angreifen, daher zu möglichst milden Mitteln greifen und testen, ob diese eine ausreichende Wirkung erzielen. Im Handel gibt es auch Sanitärreiniger mit Umweltzertifikat, wie zum Beispiel das EU Ecolabel. Diese sind nicht nur umweltschonender, sondern auch materialschonender als Reiniger ohne Zertifikat.
Tipps, damit Kalkflecken erst gar nicht entstehen:
-
Abtrocknen hilft: Armaturen am Waschbecken, in der Duschkabine oder der Badewanne sowie Fliesen und Glasflächen sollte man daher nach Gebrauch immer trocknen, zum Beispiel mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Schwamm.
-
Wenn es einmal schnell gehen muss und keine Zeit mehr fürs Abtrocknen bleibt: Duschkabine, Badewanne und Armaturen mit kaltem Wasser abspülen. Denn kaltes Wasser bildet weniger Kalkablagerungen als warmes Wasser.
-
Regelmäßiges Abdampfen von Armaturen & Co. mit dem Dampfreiniger verhindert zukünftige Kalkablagerungen. Der Grund: Die Dampferzeugung entmineralisiert das Wasser, somit hinterlässt der Wasserdampf weder Kalkrückstände noch Putzstreifen.