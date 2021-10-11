Wie oft sollte man das Bad putzen?

Wie oft das Bad gereinigt werden sollte, hängt im Wesentlichen davon ab, wie stark es beansprucht wird. In einem Singlehaushalt entsteht weniger Schmutz als bei einer mehrköpfigen Familie, daher sollte der Putzrhythmus den Lebensumständen angepasst werden. Wenn möglich, sollte das komplette Bad aber zumindest 1-mal in der Woche gründlich geputzt werden. Beim Waschbecken empfiehlt es sich, Verschmutzungen durch Seifenreste oder Zahnpasta immer zeitnah zu entfernen und alle paar Tage die Armaturen abzuwischen, um Kalkflecken zu vermeiden. Am besten man wischt die glänzenden Armaturen nach jedem Mal Hände waschen mit einem weichen Tuch ab – Flecken können so erst gar nicht entstehen.

Damit Duschkabine und Badewanne lange sauber bleiben, hilft es, nach jeder Nutzung die Oberflächen gründlich abzubrausen und anschließend abzutrocknen. Um Haare und Staub vom Boden zu entfernen, reicht es oftmals schon, alle paar Tage im Bad zu saugen. Alle 1 bis 2 Wochen sollten die Fliesen zudem feucht gewischt werden, damit auch hartnäckigerer Schmutz entfernt wird.