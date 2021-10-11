Waschbecken und Wasserhahn reinigen

Waschbecken reinigen mit dem Dampfreiniger

Mit einem Dampfreiniger kann das Waschbecken besonders gründlich gereinigt werden. Der Vorteil: Dampf dringt auch in schwer zugängliche Stellen. Zum Beispiel setzen sich im Überlauf des Waschbeckens mit der Zeit Verschmutzungen ab, die von Hand nur schwer zu entfernen sind. Mit der Punktstrahldüse des Dampfreinigers lässt sich der Überlauf ganz leicht ausdampfen und der Schmutz landet automatisch im Abfluss. Auch um den Abfluss zu reinigen, kann ein Dampfreiniger verwendet werden.

Am Wasserhahn setzen sich Verschmutzungen im Perlator bzw. Strahlregler ab, die ebenfalls mit der Punktstrahldüse oder der kleinen Rundbürste des Dampfreinigers gesäubert werden können. Dafür zum Schutz vor Spritzern ein Tuch mit etwas Abstand über die Stelle halten, die gerade abgedampft wird. Der Schmutz löst sich und landet im Waschbecken. Ist der Wasserhahn stark verkalkt, muss jedoch zu anderen Mitteln gegriffen werden.

Der Rest des Waschbeckens lässt sich mit der Handdüse mit Mikrofaserbezug oder der Rundbürste reinigen. Im Anschluss alles gründlich mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.