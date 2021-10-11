Waschbecken und Wasserhahn reinigen
Das Waschbecken ist das Herzstück des Badezimmers. Durch den täglichen Gebrauch wird es allerdings beansprucht, daher ist regelmäßige Reinigung wichtig. Was beim Reinigen von Waschbecken und Armaturen zu beachten ist – ein Überblick.
Waschbecken und Wasserhahn reinigen: Das ist zu beachten
Die meisten Waschbecken bestehen aus Keramik, Mineralguss oder Stahlemail. Keramik ist besonders robust und pflegeleicht, auch Stahlemail ist schlag- und kratzfest. Waschbecken aus Mineralguss, vor allem im günstigeren Preissegment, sind jedoch recht kratzanfällig.
Unabhängig vom Material gilt: Ein übermäßiger Gebrauch von Reinigungs- bzw. Scheuermitteln oder zu starkes Scheuern mit harten Schwämmen können die Oberfläche des Waschbeckens beschädigen. Auch beim Wasserhahn ist Vorsicht geboten: Die meisten Badarmaturen bestehen aus einem empfindlichen Messingkern, der nur dünn vernickelt oder verchromt ist. Wird die glänzende Hülle verletzt, rostet der Kern. Deshalb Reinigungsmittel, wenn überhaupt, nur sparsam verwenden – oder beim Putzen am besten ganz darauf verzichten. Schließlich lassen sich die meisten Verschmutzungen, etwa Reste von Zahnpasta oder Kosmetika, auch schon mit klarem Wasser entfernen. Danach Becken und Wasserhahn mit einem weichen Tuch trocken reiben.
Tipp
Ein Mikrofasertuch oder einen weichen Lappen in der Nähe des Waschbeckens platzieren. So sind sie immer griffbereit, um das Waschbecken und die Armaturen nach jedem Gebrauch kurz abzutrocknen. Toller Nebeneffekt: Durch die richtige Pflege bleiben die Oberflächen lange schön und man muss sie nicht so häufig putzen.
Waschbecken reinigen mit Hausmitteln
Backpulver ist ein gutes Hausmittel, um das Waschbecken sauber zu halten: Pulver im feuchten Waschbecken verteilen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch abreiben.
Eine gute Reinigungswirkung hat auch Essig: im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser mischen, auf das Waschbecken und die Armatur geben und diese damit reinigen. Der Vorteil: Essig hilft insbesondere dabei, Kalk zu entfernen. Bei starken Kalkablagerungen kann Essigessenz auch pur angewendet werden. Ein Baumwolltuch damit tränken und auf die betroffenen Stellen legen. Zehn bis 15 Minuten einwirken lassen, danach die Oberflächen mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser reinigen. Anschließend alles gründlich mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Als Alternative zu Essig kann auch Zitronensäure angewendet werden.
Vorsicht: Bei Waschbecken aus Mineralguss sollte Essig oder Zitronensäure nicht angewendet werden, da die Säure die Oberfläche angreifen kann.
Tipp
Leichte Kratzer in der Keramik lassen sich mit Zahnpasta herauspolieren. Einfach auf den Kratzer auftragen und mit einer alten Zahnbürste schrubben. Danach mit einem Mikrofasertuch noch einmal nachpolieren – schon erstrahlt das Waschbecken in neuem Glanz.
Waschbecken reinigen mit Reinigungsmittel
Wer auf Reinigungsmittel zurückgreifen möchte, kann das Waschbecken mit einem sauren Sanitärreiniger (pH-Wert zwischen 0 und 4) putzen. Am besten den Reiniger auf ein feuchtes Mikrofasertuch geben und alles damit abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben. Auf das Waschbecken kann der Reiniger auch direkt gegeben und dann mit dem Tuch verrieben werden. Bei Armaturen sollte er jedoch nie direkt aufgesprüht werden, da der Messingkern durch eindringenden Sprühnebel beschädigt werden könnte.
Waschbecken reinigen mit dem Dampfreiniger
Mit einem Dampfreiniger kann das Waschbecken besonders gründlich gereinigt werden. Der Vorteil: Dampf dringt auch in schwer zugängliche Stellen. Zum Beispiel setzen sich im Überlauf des Waschbeckens mit der Zeit Verschmutzungen ab, die von Hand nur schwer zu entfernen sind. Mit der Punktstrahldüse des Dampfreinigers lässt sich der Überlauf ganz leicht ausdampfen und der Schmutz landet automatisch im Abfluss. Auch um den Abfluss zu reinigen, kann ein Dampfreiniger verwendet werden.
Am Wasserhahn setzen sich Verschmutzungen im Perlator bzw. Strahlregler ab, die ebenfalls mit der Punktstrahldüse oder der kleinen Rundbürste des Dampfreinigers gesäubert werden können. Dafür zum Schutz vor Spritzern ein Tuch mit etwas Abstand über die Stelle halten, die gerade abgedampft wird. Der Schmutz löst sich und landet im Waschbecken. Ist der Wasserhahn stark verkalkt, muss jedoch zu anderen Mitteln gegriffen werden.
Der Rest des Waschbeckens lässt sich mit der Handdüse mit Mikrofaserbezug oder der Rundbürste reinigen. Im Anschluss alles gründlich mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.