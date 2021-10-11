Wasserhahn entkalken
Am Wasserhahn im Bad setzt sich schnell hartnäckiger Kalk ab. Damit die glänzenden Armaturen lange schön bleiben und das Wasser aus dem Hahn ungehindert austreten kann, sollte alles regelmäßig entkalkt werden. Mit diesen Tipps geht es ohne Schrubben.
Kalk rechtzeitig entfernen
Verkrusteter Kalk an chromglänzender Badarmatur sieht nicht nur unschön aus – je länger er darauf bleibt, desto schwieriger bekommt man ihn wieder weg. Ist der Wasserhahn verkalkt, läuft das Wasser außerdem langsamer heraus und spritzt in verschiedene Richtungen. Noch schlimmer: Kalkablagerungen sind ein Nährboden für Bakterien. Wer Wasser aus einem verkalkten Hahn zu sich nimmt, nimmt auch Bakterien zu sich. Deshalb sollte man den Wasserhahn regelmäßig reinigen und Kalk am besten schon entfernen, bevor sich eine dicke Schicht gebildet hat.
Kalk am Wasserhahn entfernen: die besten Hausmittel
Bei besonders kalkhaltigem Wasser im Wohnort empfiehlt es sich, regelmäßig den Wasserhahn zu entkalken. Dabei sollte nicht nur die gesamte Armatur, sondern vor allem der Perlator bzw. die Mischdüse des Wasserhahns sorgfältig von den Ablagerungen befreit werden.
So geht’s:
- Für die Reinigung Perlator bzw. Mischdüse mit der Hand oder einer Rohrzange abschrauben. Am besten ein Tuch um den Wasserhahn wickeln, um Kratzer im Edelmetall beim Abschrauben zu vermeiden.
- Danach lässt sich die Düse in 3 Teile zerlegen: ein Sieb, eine Überwurfmutter und einen Dichtungsring.
- Alle 3 Teile für circa 15 Minuten in Essig oder Essigessenz legen, bis sich der Kalk löst. Denselben Effekt hat Zitronensäure. Einfach einen halben Esslöffel Zitronensäurepulver in 100 ml warmem Wasser auflösen und die Teile hineinlegen.
- Nach dem Entkalken alles mit klarem Wasser abspülen und wieder einbauen.
Wasserhahn entkalken ohne Werkzeug
Wenn es etwas schneller gehen muss, kann der Wasserhahn auch entkalkt werden, ohne ihn in seine Bauteile zu zerlegen. Der Trick: ein Baumwolltuch, zum Beispiel ein Geschirrtuch, mit Essig oder Zitronensaft und Wasser tränken und um den Wasserhahn wickeln. Die Essig-Wasser-Mischung einige Zeit – oder bei sehr hartnäckigen Verkalkungen über Nacht – einwirken lassen. Wer einen Luftballon zu Hause hat, kann diesen mit Essigwasser füllen und zum Einweichen des Kalks über den Wasserhahn stülpen. Das Ganze funktioniert auch mit einer kleinen Plastiktüte. Danach die Armatur mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocken polieren – schon ist der Wasserhahn wieder glänzend sauber. Sollten sich im Perlator noch Schmutz- oder Rostpartikel befinden, empfiehlt es sich, ihn abzuschrauben und gründlich zu reinigen.
Ist die Armatur von Kalk befreit kann noch das restliche Waschbecken gründlich gereinigt werden, dann sieht das Herzstück des Badezimmers wieder wie neu aus.
Wasserhahn mit Reinigungsmittel entkalken
Wer bei starken Verkalkungen auf ein Reinigungsmittel zurückgreifen möchte, sollte einen sauren Sanitärreiniger (ph-Wert zwischen 0 und 4) verwenden und die Armaturen vorsichtig mit einem weichen Schwamm oder einem Mikrofasertuch reinigen. Mit Scheuermilch sollte vorsichtig umgegangen werden, da die darin enthaltenen feinen Schleifpartikel empfindliche Aluminium- und Chromoberflächen verkratzen können.