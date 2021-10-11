Wasserhahn entkalken ohne Werkzeug

Wenn es etwas schneller gehen muss, kann der Wasserhahn auch entkalkt werden, ohne ihn in seine Bauteile zu zerlegen. Der Trick: ein Baumwolltuch, zum Beispiel ein Geschirrtuch, mit Essig oder Zitronensaft und Wasser tränken und um den Wasserhahn wickeln. Die Essig-Wasser-Mischung einige Zeit – oder bei sehr hartnäckigen Verkalkungen über Nacht – einwirken lassen. Wer einen Luftballon zu Hause hat, kann diesen mit Essigwasser füllen und zum Einweichen des Kalks über den Wasserhahn stülpen. Das Ganze funktioniert auch mit einer kleinen Plastiktüte. Danach die Armatur mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocken polieren – schon ist der Wasserhahn wieder glänzend sauber. Sollten sich im Perlator noch Schmutz- oder Rostpartikel befinden, empfiehlt es sich, ihn abzuschrauben und gründlich zu reinigen.

Ist die Armatur von Kalk befreit kann noch das restliche Waschbecken gründlich gereinigt werden, dann sieht das Herzstück des Badezimmers wieder wie neu aus.