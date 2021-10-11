Badewanne und Dusche reinigen
In Dusche und Badewanne setzt sich mit der Zeit hartnäckiger Schmutz auf der Keramik, den Fliesen und der Duschabtrennung ab. Die sogenannte Kalkseife, die sich aus der Kombination von kalkhaltigem Wasser und Seife bildet, kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oft nicht entfernt werden. Doch mit den richtigen Geräten und ein paar Tricks gelingt es garantiert.
Wie entsteht Kalkseife?
Wenn fettige Säuren in herkömmlicher Seife mit den Mineralien in hartem Wasser reagieren, entsteht die sogenannte Kalkseife. Durch das Duschen und Baden mit Pflegeprodukten wie Shampoo oder Duschgel bildet sich diese Ablagerung nach und nach – und klebt als schmieriger, leicht fettig wirkender Belag regelrecht an Fliesen, Keramik, Glas und Kunststoffoberflächen. Mit Wasser allein bekommt man sie nicht mehr los. Und auch beim Putzen mit gewöhnlichem Reinigungsmittel bleibt häufig noch eine leicht fettige Schicht auf der Oberfläche zurück. Am besten hilft daher ein spezielles Reinigungsmittel. Wer darauf lieber verzichten möchte, kann der hartnäckigen Verschmutzung auch mit dem Dampfreiniger oder Hausmitteln zu Leibe rücken.
Kalkseife mit dem Dampfreiniger entfernen
Seifenrückstände und Schmutz in Wanne und Dusche lassen sich sehr schonend mit heißem Dampf entfernen. Ein Dampfreiniger kann zudem auf allen Oberflächen, auch Steinfliesen, eingesetzt werden, sodass in nur einem Aufwasch die gesamte Duschkabine oder Badewanne inklusive Armaturen gereinigt werden kann.
Und so geht's:
- Zur Reinigung die Handdüse mit Mikrofaserbezug verwenden, auf unempfindlichen Oberflächen kann ein Mikrofaser-Abrasivüberzug genutzt werden.
- Unter Dampfzugabe mit der Handdüse über die verschmutzten Flächen auf den Fliesen, Glasflächen und der Keramik reiben. Die Kalkseife löst sich und wird vom Mikrofasertuch aufgenommen. Um große Flächen zu bearbeiten, kann auch die Bodendüse verwendet werden – damit geht es noch schneller.
- Armaturen mit einer kleinen Rundbürste unter Dampfzugabe reinigen, um Kalkablagerungen zu lösen.
- Bei Bedarf kann direkt auch noch der Abfluss mit Dampf gereinigt werden.
- Nach der Reinigung alle Oberflächen mit einem Mikrofasertuch oder einem Fenstersauger trocknen – schon ist alles wieder glänzend sauber.
Wirksame Hausmittel zur Reinigung von Badewanne und Dusche
Eine wirksame Mischung gegen Seifenrückstände sind auch Essig und Spülmittel. Beides in einem Gefäß oder einer Sprühflasche mit etwas Wasser vermischen. Die Mischung großzügig mit einem Schwamm oder der Sprühflasche auf die Oberflächen geben und das Essig-Spülmittel-Gemisch einige Minuten einwirken lassen. Anschließend die Seifenreste durch kräftiges Schrubben entfernen und die Oberflächen mit klarem Wasser abspülen. Auf Glasflächen mit einem Glasreiniger nacharbeiten oder die Ablagerungen durch Dampfreinigen entfernen. Die Beschichtungen von Armaturen sind oft empfindlich gegen Säuren, daher sollte das Gemisch nicht zu lange einwirken und anschließend mit ausreichend Frischwasser abgespült werden. Alternativ kann auch Zitronensäure verwendet werden. 3 bis 5 Esslöffel in 1 Liter Wasser geben und die Oberflächen damit bearbeiten. Der Vorteil von Zitronensäure: Im Gegensatz zu Essig ist sie geruchlos.
Anstelle von Spülmittel kann auch Backpulver oder Natron verwendet werden. So viel Essig hinzugeben, bis eine Paste entsteht. Mit dieser dann die verschmutzten Flächen einreiben und die Mischung 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Danach mit einem Schwamm schrubben, bis sich die Kalkseife löst und mit klarem Wasser abspülen.
Vorsicht: Steinfliesen sind empfindlich gegenüber Säuren. Daher sollten Essig und Zitronensäure als Hausmittel darauf nicht angewendet werden.
Kalkseife mit Reinigungsmittel entfernen
Kalkseife lässt sich mit Reinigungsmittel wirksam lösen. Dabei ist jedoch einiges zu beachten:
- Damit die Fliesenfugen kein Putzmittel aufnehmen, sollten sie durch Nasswischen vorgewässert werden.
- Überschüssiges Wasser anschließend von den Fliesen entfernen, um ein Verwässern der Reinigungsmittelkonzentration zu vermeiden. Dafür kann beispielsweise ein Fenstersauger angewendet werden.
- Mit einem weichen, kratzfreien Schwamm oder einem Schrubber ein alkalisches Reinigungsmittel (unverdünnt) abschnittsweise auf die Oberfläche auftragen und 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Danach die Oberfläche nochmals schrubben. Alternativ wirkt auch ein Sanitärreiniger gegen Kalkseife.
- Anschließend so lange mit klarem Wasser reinigen, bis alle Reinigungsmittelrückstände entfernt sind.
Gut vorgebeugt: Seifenreste und Kalk vermeiden
Kalk im Badezimmer zu entfernen, schiebt man besser nicht auf die lange Bank. Wer regelmäßig putzt und ein paar Dinge beachtet, umgeht später langes Schrubben. Diese Tipps helfen, damit sich Kalkseife in der Duschkabine oder Badewanne nicht so schnell bilden kann:
- Nach jedem Duschen oder Baden sollten alle Oberflächen mit kaltem Wasser abgespült werden. So werden Seifenrückstände direkt entfernt.
- Wände der Duschkabine oder Badewanne nach dem Gebrauch immer mit einem Tuch, einem Duschabzieher mit Gummilippe oder einem Fenstersauger trocknen, damit es erst gar nicht zu Rückständen und Kalkablagerungen kommt.
- Wer einen Duschvorhang hat: nach dem Duschen ausschütteln und abtrocknen.
- Damit sich kein Kalk auf Armaturen ablagert, sollten sie mit einem Mikrofasertuch ebenfalls getrocknet werden.
Übrigens kann auf diese Weise auch Schimmel in der Nasszelle vorgebeugt werden.