Badewanne und Dusche reinigen

Wirksame Hausmittel zur Reinigung von Badewanne und Dusche

Eine wirksame Mischung gegen Seifenrückstände sind auch Essig und Spülmittel. Beides in einem Gefäß oder einer Sprühflasche mit etwas Wasser vermischen. Die Mischung großzügig mit einem Schwamm oder der Sprühflasche auf die Oberflächen geben und das Essig-Spülmittel-Gemisch einige Minuten einwirken lassen. Anschließend die Seifenreste durch kräftiges Schrubben entfernen und die Oberflächen mit klarem Wasser abspülen. Auf Glasflächen mit einem Glasreiniger nacharbeiten oder die Ablagerungen durch Dampfreinigen entfernen. Die Beschichtungen von Armaturen sind oft empfindlich gegen Säuren, daher sollte das Gemisch nicht zu lange einwirken und anschließend mit ausreichend Frischwasser abgespült werden. Alternativ kann auch Zitronensäure verwendet werden. 3 bis 5 Esslöffel in 1 Liter Wasser geben und die Oberflächen damit bearbeiten. Der Vorteil von Zitronensäure: Im Gegensatz zu Essig ist sie geruchlos.

Anstelle von Spülmittel kann auch Backpulver oder Natron verwendet werden. So viel Essig hinzugeben, bis eine Paste entsteht. Mit dieser dann die verschmutzten Flächen einreiben und die Mischung 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Danach mit einem Schwamm schrubben, bis sich die Kalkseife löst und mit klarem Wasser abspülen.

Vorsicht: Steinfliesen sind empfindlich gegenüber Säuren. Daher sollten Essig und Zitronensäure als Hausmittel darauf nicht angewendet werden.