Dank seiner viskosen Konsistenz haftet der SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform von Kärcher hervorragend auch an senkrechten Flächen von Toiletten und Urinalen und sorgt so für längere Einwirkzeiten sowie bessere Reinigungsergebnisse. Das Reinigungskonzentrat wird zur manuellen Unterhaltsreinigung pur in Toiletten und Urinalen, verdünnt auf Boden und Oberflächen angewandt. Die funktionale Verschlusskappe ermöglicht eine komfortable Anwendung, die reinigungsaktive Zitronensäure ist hoch wirksam und sorgt für einen angenehmen Zitrusduft. Mineralische Verschmutzungen wie Kalkrückstände, Kalkseife, Urinstein sowie typische organische Verschmutzungen in Toiletten und Fett- und Seifenrückstände beseitigt er schnell, zuverlässig und dank seiner nachhaltigen Formulierung auch sehr umweltfreundlich. Dazu ist der SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform nach den strengen Vorgaben des EU Ecolabels zertifiziert und mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.