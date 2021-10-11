Toilette reinigen

Toiletten mit Hausmitteln reinigen

Alternativ lässt sich die Toilette auch mit verschiedenen Hausmitteln reinigen. Besonders beliebt ist Waschpulver, das durch den integrierten Wasserenthärter und Bleichmittel gut gegen Kalk und Urinstein wirkt. Dazu einfach das Innere der Toilette mit Waschpulver bestreuen, circa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit der Toilettenbürste reinigen. Zum Abschluss spülen und das Klo erstrahlt wieder in neuem Glanz.

Ein weiteres beliebtes Hausmittel ist die Kombination aus Essig und Natron. Dazu einen halben Liter Essig und 2 bis 3 Esslöffel Natron in die Toilette geben und verteilen. Alternativ lassen sich auch 100 Milliliter Essigessenz oder Backpulver statt Natron nutzen. Die Mischung circa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit der Bürste bearbeiten, um Kalk und Urinstein zu lösen. Auch Cola oder Gebissreiniger-Tabs eignen sich, diese Hausmittel sollten aber circa 30 Minuten einwirken.