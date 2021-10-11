Toilette reinigen
Eine saubere Toilette gehört für die meisten Menschen zu den Grundbedürfnissen, doch das Reinigen des WCs zählt zu den weniger beliebten Aufgaben im Haushalt. Mit dem richtigen Vorgehen und ein paar Tipps wird die Toilette schnell wieder sauber und hygienisch.
Typische Verschmutzungen: Kalkablagerungen und Urinstein
Wie an vielen anderen Stellen im Bad bilden sich auch in der Toilette mit der Zeit Kalkablagerungen. Die besondere Herausforderung ist der sogenannte Urinstein, der aus Kalk und Urin entsteht. Urinstein bildet sich vor allem am Spülrand und dort, wo die Oberfläche der Toilette geknickt ist. Auf der rauen Oberfläche der Ablagerungen sammeln sich leicht weitere Schmutzpartikel und Bakterien, dann sind gelb-braune Flecken die Folge. Leichte Ablagerungen lassen sich mechanisch mit einer Bürste entfernen. Nutzt man die Klobürste regelmäßig, am besten nach jeder Toilettenbenutzung, entsteht meist erst gar kein hartnäckiger Urinstein. Bei kalkhaltigem Wasser ist dies besonders wichtig.
Welches Reinigungsmittel hilft bei Kalk und Urinstein?
Haben sich trotz regelmäßiger mechanischer Reinigung Ablagerungen gebildet, müssen diese mit dem passenden Reinigungsmittel gelöst werden. Kalk und Urinstein zählen zu den mineralischen Verschmutzungen und lassen sich mit sauren Reinigungsmitteln (pH-Wert < 7) beseitigen. Handelsüblicher WC-Reiniger verfügt daher über einen besonders niedrigen pH-Wert, ist also stark säurehaltig. Im 1. Schritt wird das Reinigungsmittel aufgetragen und sollte dann nach Herstelleranweisung einwirken. Anschließend mit einer Bürste ordentlich schrubben, die Mechanik der Borsten hilft, hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Zum Abschluss mehrmals spülen, bis Reinigungsmittel und Schmutz vollständig entfernt sind.
Tipp
Beim Reinigen sollte man Deckel und Sitz nach oben klappen, um ungewollte Spritzer zu vermeiden.
Toiletten mit Hausmitteln reinigen
Alternativ lässt sich die Toilette auch mit verschiedenen Hausmitteln reinigen. Besonders beliebt ist Waschpulver, das durch den integrierten Wasserenthärter und Bleichmittel gut gegen Kalk und Urinstein wirkt. Dazu einfach das Innere der Toilette mit Waschpulver bestreuen, circa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit der Toilettenbürste reinigen. Zum Abschluss spülen und das Klo erstrahlt wieder in neuem Glanz.
Ein weiteres beliebtes Hausmittel ist die Kombination aus Essig und Natron. Dazu einen halben Liter Essig und 2 bis 3 Esslöffel Natron in die Toilette geben und verteilen. Alternativ lassen sich auch 100 Milliliter Essigessenz oder Backpulver statt Natron nutzen. Die Mischung circa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit der Bürste bearbeiten, um Kalk und Urinstein zu lösen. Auch Cola oder Gebissreiniger-Tabs eignen sich, diese Hausmittel sollten aber circa 30 Minuten einwirken.
Außen genügen milde Reiniger
Zur Reinigung der Außenseite genügt es, die Oberfläche der WC-Schüssel mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmittel abzuwischen. Auch den Toilettensitz und -deckel bekommt man so wieder sauber. Dabei sollte man auf scheuernde sowie chlor- und säurehaltige Reiniger verzichten – diese führen oft zu gelblichen Verfärbungen oder greifen den Lack des Sitzes an. Verfärbungen entstehen auch durch Kalkablagerungen und Urinstein, hier hilft nur regelmäßige Reinigung, um den Sitz dauerhaft sauber zu halten.
Verstopften Toilettenabfluss vermeiden
Essensreste, Haare oder Monatsbinden gehören nicht in die Toilette und können den Abfluss leicht verstopfen. Auch Taschen- und Küchentücher sollten nicht über die Toilette entsorgt werden, da sie sich im Gegensatz zu Toilettenpapier nicht im Wasser auflösen. Ist der Abfluss doch verstopft, benötigt man eine Saugglocke oder Rohrreinigungsspirale. Im schlimmsten Fall ist man auf die teure Hilfe von einem Profi angewiesen.