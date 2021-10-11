Abfluss reinigen ohne Chemie

Abfluss reinigen: Was wirklich hilft

Fett und Essensreste in der Küche, Seife, Pflegeprodukte und Haare im Bad: Durch Abflüsse im Haushalt fließt tagtäglich so manches, was in den Rohren mit der Zeit Ablagerungen bildet. Werden diese Ablagerungen nicht regelmäßig entfernt, entwickeln sie sich zu einer Verstopfung und Wasser kann nicht mehr abfließen.

Im Handel gibt es Unmengen an Granulaten, Gels und Powerschäumen, die schnelle Hilfe für einen freien Abfluss versprechen. Die chemischen Reiniger bewirken am Ende aber oft nur eines: dass sich der Abfluss endgültig zusetzt. Wenn der Abfluss im Waschbecken oder Spülbecken stockt, muss man aber nicht gleich zum Abflussreiniger greifen – auch so manches bewährte Hausmittel hilft dabei, verstopfte Abflüsse und Rohre zu reinigen.