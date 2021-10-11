Parkett und Laminat reinigen

Trockene Reinigung mit Sauger und Staubwedel

Staub und loser Schmutz wie etwa Tierhaare sollten vor dem Nasswischen mit einem Sauger, einem Besen oder einem Staubwedel von Parkett und Laminat entfernt werden. Sonst vermischt sich das Wischwasser mit dem Schmutz, wodurch beim Wischen auf dem Boden Schlieren oder sogar feine Kratzer entstehen.

Beim Saugen von Holzböden ist es wichtig, die richtige Düse zu verwenden. Viele Sauger haben eine spezielle Hartbodendüse oder eine zusätzliche Parkettdüse. Diese sind meist mit einem kleinen Bürstenkranz aus Naturhaar bestückt, der empfindliche Holzfußböden vor Kratzern schützt.

Danach kann mit der Nassreinigung – ob klassisch mit dem Wischmopp, einem Mikrofasertuch oder mit einem Hartbodenreiniger – begonnen werden. Bei der Arbeit mit einem Wischmopp oder Mikrofasertuch ist es wichtig, beides vor dem Wischen gründlich auszuwringen, sodass nur wenig Feuchtigkeit auf den Holzboden gelangt und dieser innerhalb weniger Minuten abtrocknet. Bei den Putztextilien sollte Mikrofaser bevorzugt werden: Diese Fasern haben eine verstärkte mechanische Wirkung und binden den Schmutz auch ohne Reinigungsmittel. Bei geöltem oder gewachstem Parkett können zur Schonung der Wischflächen ein Fensterleder, oder Tücher aus Viskose oder Baumwolle verwendet werden.