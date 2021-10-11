PVC und Linoleum reinigen

Saubere Böden in 2 Schritten

Die verbreitetste Reinigungsmethode ist die Kombination aus Staubsaugen und Nasswischen. Im 1. Arbeitsschritt wird loser Schmutz wie Staub und Haare mit einem handelsüblichen Staubsauger aufgenommen. Anschließend wird der Boden mit einem Bodenwischer oder Wischmopp nass gewischt. Idealerweise wird das Wischtuch regelmäßig mit einer Wischtuchpresse ausgepresst, so kann der direkte Kontakt zum Schmutz weitestgehend vermieden werden. Zuerst sollte man den Rand des gesamten Raums reinigen und sich dann von der hintersten Ecke in gleichmäßigen Bahnen zur Tür vorarbeiten.

Mit etwas Übung lässt sich nach dieser mechanischen Methode sehr schnell reinigen, allerdings bietet das Vorgehen auch einige Nachteile: Hartnäckige Verschmutzungen müssen mit zusätzlicher Mechanik bearbeitet werden, um sie zu lösen. Die meisten Bodenwischer bringen bei der Reinigung relativ viel Wasser aus, der Boden benötigt daher eine Weile zum Trocknen.