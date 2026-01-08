Bodenreinigung Universal RM 536, 500ml
Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Korkböden
- Steinoberflächen
- Holzböden
- Vinyl