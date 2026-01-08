Elektrischer Wischmopp EWM 2
Der elektrische Wischmopp EWM 2 entfernt mühelos Spritzer und Flecken – ohne Eimerschleppen und Schrubben. Dabei reinigt er 20 % sauberer als ein Wischmopp.* Akkulaufzeit: ca. 20 min.
Spritzer und Flecken bis an den Rand entfernen – und das ganz ohne Eimer und ohne müheloses Schrubben. Geht nicht? Geht doch! Der elektrische Wischmopp EWM 2 mit 2 Tanks macht es möglich – und herkömmliche Wischmopps damit überflüssig. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, während der aufgenommene Schmutz im Schmutzwassertank landet. Die Hygienic!Spin Technologie beseitigt so bis zu 99 % aller Bakterien** und die Böden sind danach um 20 Prozent sauberer als mit herkömmlichen Wischmopps.* Aufgrund seiner schlanken Bauform und des wendigen Drehgelenks kommt der EWM 2 auch perfekt unter Möbelstücke und lässt sich zudem platzsparend verstauen. Die Bodentrocknungszeit beträgt nur circa 2 Minuten, wodurch er sich völlig sorgenfrei auf allen Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat, PVC und Vinyl) anwenden lässt. Der starke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von circa 20 Minuten. Damit reinigt der Wischer bis zu 60 m² Bodenfläche.
Merkmale und Vorteile
Entfernt Spritzer und FleckenErsetzt den herkömmlichen Wischmopp und Wassereimer. Reinigt bis unmittelbar an den Rand.
Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler2-Tank-System mit Hygienic!Spin: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Für eine Bakterienbeseitigung von bis zu 99 %**. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Pure!Roll Walzen in der Waschmaschine bei 60 °C waschbar.
Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit DrehgelenkEinfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum. Leichter Transport und komfortable Anwendung dank geringem Produktgewicht. Platzsparende Aufbewahrung.
Für alle Hartböden geeignet (z. B. versiegeltes, geöltes, gewachstes Parkett, Laminat, Fliesen, PVC, Vinyl)
- Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar.
- Breites Sortiment an Reinigungs- und Pflegemitteln für alle Arten von Böden.
Ca. 20 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus
- Höchste Bewegungsfreiheit beim Reinigen dank Unabhängigkeit von der Steckdose – kein Steckdosenwechsel mehr erforderlich.
- 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige.
Parkstation mit Walzenaufbewahrung
- Praktische Aufbewahrung und Verstauung des Geräts und der Walzen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|120 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|ca. 60
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|360
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|140
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|300
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|ca. 2
|Akkuspannung (V)
|7,2 - 7,4
|Akkukapazität (Ah)
|2,5
|Akkulaufzeit (min)
|ca. 20
|Akkuladezeit (h)
|4
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* Der EWM 2 erreicht ein um bis zu 20 Prozent besseres Reinigungsergebnis gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzeug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz und Kantenreinigung.
Lieferumfang
- Universalwalze: 2 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 30 ml
- Parkstation mit Walzenaufbewahrung
- Akkuladegerät
Ausstattung
- 2-Tank-System
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
