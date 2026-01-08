Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line
Frisch gewischte Böden, ohne vorher Staub zu saugen: Der Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line inkl. LEDs macht’s möglich. Mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung.
Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die originalgetreue Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher als besonderes Designelement, so wie der FC 8 Smart Signature Line: Auf einen Blick ist er als bestes Gerät seiner Kategorie erkennbar. Auf dem Boden sorgt der akkubetriebene Hartbodenreiniger für makelloses WOW – und das in der Hälfte der üblichen Zeit.** Dank zwei gegenläufig rotierender Duo!Move Walzenpaare und Hygienic!Spin+ Funktion beseitigt er bis zu 99,9 % aller Bakterien*** und entfernt zudem trockenen und feuchten Alltagsschmutz ganz ohne Vorsaugen. Unser Topmodell ist mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung ausgestattet zur smarten Unterstützung bei Ihren Reinigungsaufgaben. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Display informieren schnell über alles, was Sie über Ihr Gerät wissen müssen. Über die App können eine Vielzahl an Reinigungsmodi, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, an das Gerät übertragen und auf dem Display ausgewählt werden. Zusätzlich sind für die Wassermenge und die Walzendrehzahl individuelle Anpassungen über die App möglich.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Attraktives LCD-DisplayEinfache Geräteanwendung mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Vermeidung von Anwendungsfehlern durch Warnungen und Fehlermeldungen auf dem Display. Intuitive Bedienung.
Unzählige Möglichkeiten für ReinigungsmodiHäufig benötigte Reinigungsmodi sind auf dem Gerät voreingestellt: 2 Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl sowie eine Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz. Mit App-Verbindung: Übertragung einer Vielzahl weiterer Reinigungsmodi an das Gerät, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, sowie Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi. Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl.
2-in-1: Entfernt Alltagsschmutz in nur einem Schritt
- 50 Prozent Zeitersparnis**: Duo!Move Technologie mit 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaaren ermöglicht gründliches Wischen ohne lästiges Vorsaugen.
- Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter.
- Reinigt bis unmittelbar an den Rand.
Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler
- 2-Tank-System mit Hygienic!Spin+: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Für eine Bakterienbeseitigung von bis zu 99,9 %***.
- Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben.
- Pure!Roll® Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar.
180° ablegbar, leicht manövrierbar und selbststehend
- Einfaches Reinigen um Gegenstände herum und unter Möbeln dank flexiblem Drehgelenk und 180° Pass!Under Design.
- 2 gegenläufig rotierende Duo!Move Walzenpaare sorgen für sanftes und müheloses Gleiten über den Boden.
- Praktisch für Arbeitsunterbrechungen: Gerät steht alleine.
Extrem leise
- Angenehme Lautstärke von nur 59 dB.
Ca. 60 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus
- Attraktives LCD-Display zeigt wahlweise den Akkuzustand in Prozent, Minuten oder als Statusleiste an.
Einfache Reinigung des Geräts mit System!Clean Funktion
- System!Clean Selbstreinigungsfunktion zur schnellen Reinigung der Schläuche und Walzen mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute.
- Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste.
- Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank.
Bodenkopf mit integrierten LEDs
- Zur Ausleuchtung unter Möbeln sowie in dunkleren Nischen oder Ecken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|ca. 230
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|400
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|300
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|ca. 2
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Akkuspannung (V)
|25
|Akkukapazität (Ah)
|2,85
|Akkulaufzeit (min)
|ca. 60
|Akkuladezeit (h)
|4
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung. /
** Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann. /
*** Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06).
Lieferumfang
- Universalwalze: 4 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 30 ml
- Reinigungs- und Parkstation
- Akkuladegerät
- Reinigungsbürste
Ausstattung
- Walzenrotation und Wassermenge einstellbar
- 2-Tank-System
- Bodenkopf mit integrierten LEDs
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- LCD-Display
- Selbstreinigungsmodus
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
Zubehör
Reinigungsmittel
FC 8 Smart Signature Line Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.