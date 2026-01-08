Saugwischer FCV 2 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – saugen, wischen, trocknen: der kompakte Saugwischer FCV 2 mit bis zu 25 min Akkulaufzeit, 2 Reinigungsmodi und natürlichem Reiniger – ideal für Hartböden und Teppiche.
Der FCV 2 Natural N: So einfach kann Sauberkeit sein – und durch den Natürlichen Bodenreiniger RM 538N besonders umweltschonend! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 2 Reinigungsmodi – Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Zudem bieten der ausdauernde Akku mit bis zu 25 Minuten Laufzeit für die Reinigung von bis zu 110 Quadratmetern ohne Arbeitsunterbrechung sowie die integrierte Selbstreinigungsfunktion maximalen Komfort – für eine einfache Reinigung ganz ohne Schmutzkontakt.
Merkmale und Vorteile
3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknenSpart bis zu 50 % Zeit* bei der Reinigung und garantiert perfekte Sauberkeit! Dank der integrierten Saugfunktion ohne Vorsaugen. 2 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz – selbst hartnäckigste Verschmutzungen und große Flüssigkeitsmengen sind kein Problem. Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand – im Trockenmodus auch auf Teppichen und Läufern.
Effektive Hygienic!Spin TechnologieEntfernt nachweislich 99 %** aller Bakterien für ein hygienisches und sauberes Zuhause. Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse. Cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserzufuhr und getrennte Schmutzwasseraufnahme.
Wirkungsvolles 2-stufiges Duo!Pure FiltersystemMehrstufiges Filtersystem schützt den Motor zuverlässig vor Nässe. Exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter – fängt selbst die kleinsten Partikel in der Luft effektiv ein. Ideal für die Anwendung im Trockenmodus auf Teppichen und Läufern.
Effizienter Comfort!Cell Lithium-Ionen-Akku
- Beeindruckende Reinigungsleistung durch hohe Drehzahlen und optimale Saug- und Wischleistungen.
- Maximale Bewegungsfreiheit mit bis zu 25 min Akkulaufzeit – ideal für Flächen mit bis zu 110 m².
- Schneller und nachhaltiger Akkutausch im Servicefall – schont den Geldbeutel und die Umwelt.
Komfortable Reinigung mit LED-Anzeige
- Wichtige Informationen wie Restlaufzeit oder Reinigungsmodus immer im Blick.
- Intelligente Tanklevelüberwachung mit Überlaufschutz und automatischer Abschaltung bei Nichtentleerung des Schmutzwassertanks.
- Einfache Tankentleerung und -befüllung – für ein Reinigen ohne Schmutzkontakt.
Hygienische System!Clean Selbstreinigungsfunktion
- Effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute – für eine schnelle und komfortable Reinigung ohne Schmutzkontakt.
- Praktische Aufbewahrung des Geräts und der Zubehöre bei gleichzeitigem Laden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|110
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|800
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|425
|Nennleistungsaufnahme (W)
|160
|Antrieb
|Bürstenmotor
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|240
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|2
|Akkuspannung (V)
|21,6
|Akkulaufzeit (min)
|max. 25
|Akkuladezeit (min)
|160
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann. /
** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.
Lieferumfang
- Universalwalze: 1 Stück
- Reinigungsmittel: Natürlicher Bodenreiniger RM 538N, 500 ml
- Lade-, Park- und Reinigungsstation
- Reinigungsbürste
- Flachfaltenfilter: 1 Stück
- Schwammfilter: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Dual-Filtersystem
- Selbstreinigungsmodus
- Standardmodus
- Trockenmodus
- Füllstandsanzeige für Schmutzwassertank
- Transporträder
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
- Flüssigkeiten
- Tierhaare
Zubehör
Reinigungsmittel
FCV 2 Natural N Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.