Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Stone
Frisch gewischte Böden, ohne davor Staub zu saugen: Der Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Stone beseitigt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt.
Kein Staubsaugen vor dem Wischen mehr! Dank zwei gegenläufig rotierender Duo!Move Walzenpaare und Hygienic!Spin+ Funktion beseitigt unser Akku-Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Stone bis zu 99,9 % aller Bakterien*** und entfernt zudem trockenen und feuchten Alltagsschmutz mühelos und schnell von allen Hartböden – dank zuschaltbarer Boost-Funktion auch in sehr hartnäckigen Fällen und immer sauber bis an den Rand. Selbst Haare werden dank der Haarfilter aufgenommen. Dabei sind bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung** im Vergleich zur herkömmlichen Methode und gut 20 Prozent bessere Reinigungsergebnisse gegenüber einem normalen Wischmopp* möglich. Dank des entstehenden Hover-Effekts schwebt das Gerät förmlich über den Boden, sodass Sie weniger Kraft aufwenden müssen. Bis zu 175 m² Fläche unempfindlicher Hartböden und Fugen schafft der leistungsstarke Akku bei 45 Minuten Laufzeit. Das 180° Pass!Under Design sorgt für perfekte Unterfahrbarkeit von Möbeln. Wassermenge sowie Rotationsgeschwindigkeit der automatisch befeuchteten Walzen sind passend zum Boden in zwei Reinigungslevel einstellbar.
Merkmale und Vorteile
2-in-1: Entfernt Alltagsschmutz in nur einem Schritt
- 50 Prozent Zeitersparnis**: Duo!Move Technologie mit 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaaren ermöglicht gründliches Wischen ohne lästiges Vorsaugen.
- Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter.
- Reinigt bis unmittelbar an den Rand.
Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler
- 2-Tank-System mit Hygienic!Spin+: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Für eine Bakterienbeseitigung von bis zu 99,9 %***.
- Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben.
- Pure!Roll® Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar.
180° ablegbar, leicht manövrierbar und selbststehend
- Einfaches Reinigen um Gegenstände herum und unter Möbeln dank flexiblem Drehgelenk und 180° Pass!Under Design.
- 2 gegenläufig rotierende Duo!Move Walzenpaare sorgen für sanftes und müheloses Gleiten über den Boden.
- Praktisch für Arbeitsunterbrechungen: Gerät steht alleine.
Extrem leise
- Angenehme Lautstärke von nur 59 dB.
Zwei verschiedene Reinigungsmodi plus Boost-Funktion
- Walzenrotation und Wassermenge je nach Schmutz- und Bodenart einstellbar, zusätzliche Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz.
- Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl.
- Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar.
Ca. 45 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus
- Höchste Bewegungsfreiheit beim Reinigen dank Unabhängigkeit von der Steckdose – kein Steckdosenwechsel mehr erforderlich.
- 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige.
Einfache Reinigung des Geräts mit System!Clean Funktion
- System!Clean Selbstreinigungsfunktion zur schnellen Reinigung der Schläuche und Walzen mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute.
- Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste.
- Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank.
Intelligente Tanklevelüberwachung
- Optisches und akustisches Signal bei leerem Frisch- und vollem Schmutzwassertank.
- Überlaufschutz: Automatische Abschaltung bei Nichtentleerung des Schmutzwassertanks.
Park- und Reinigungsstation
- Erhöhte Geräteposition in der Parkstation für einfache Entnahme und Trocknung der Walzen.
- Praktische Aufbewahrung der Zubehöre in der Reinigungsstation.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|ca. 175
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|400
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|300
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|ca. 2
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Akkuspannung (V)
|25
|Akkukapazität (Ah)
|2,85
|Akkulaufzeit (min)
|ca. 45
|Akkuladezeit (h)
|4
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung. /
** Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann. /
*** Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06).
Lieferumfang
- Universalwalze: 4 Stück
- Steinwalze: 4 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 500 ml, Bodenreinigung Stein RM 537, 30 ml
- Reinigungs- und Parkstation
- Akkuladegerät
- Reinigungsbürste
Ausstattung
- Walzenrotation und Wassermenge einstellbar
- 2-Tank-System
- Selbstreinigungsmodus
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
Zubehör
Reinigungsmittel
FC 7 Cordless Stone Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.