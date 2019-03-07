KV 4 Car

Vibrierender Akku-Wischer

Good Vibrations! Mit Vibration geht’s noch gründlicher – und mit unserem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 ganz besonders. Damit sind glatte Oberflächen fix befeuchtet und der Schmutz gelöst. Der Akku-Fenstersauger macht den Rest und saugt das Schmutzgemisch einfach ab.

Löst hartnäckigen Schmutz durch Vibration - ohne zu schrubben

Die perfekte Ergänzung zu einem der WV Akku-Fenstersauger

KV 4

Streifenfrei sauber in nur 2 Schritten

Reinigen

Durch die automatische Befeuchtung des Wischtuchs kann die Oberfläche ohne zusätzlichen Einsprühvorgang eingewischt werden.

Absaugen

Dann das Schmutzwasser mit dem Akku-Fenstersauger absaugen. Fertig.

Wasseraustrag

Automatischer Wasseraustrag: Durch die automatische Befeuchtung des Wischtuchs werden umliegende Flächen nicht mit Sprühnebel benetzt. Hände und Boden bleiben trocken. Da das Einsprühen entfällt, spart man auch noch Zeit.

Vibration

Vibrationsfunktion: Durch die Vibrationstechnologie wird die Reinigung unterstützt, sodass weniger Kraftaufwand nötig ist. Lästiges Schrubben entfällt.

Good Vibrations? Geht ganz einfach.

vorreinigung

Mühelose Vorreinigung

Die Kombination von Vibration und automatischer Befeuchtung löst Schmutz ideal.

Bedienung

Intuitive Bedienung

Der rechte Knopf startet die Befeuchtung, der linke die Vibration. So einfach geht das.

Schmutz? Gelöst! Auf allen glatten Oberflächen.

