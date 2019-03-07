Vibrierender Akku-Wischer

Good Vibrations! Mit Vibration geht’s noch gründlicher – und mit unserem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 ganz besonders. Damit sind glatte Oberflächen fix befeuchtet und der Schmutz gelöst. Der Akku-Fenstersauger macht den Rest und saugt das Schmutzgemisch einfach ab.