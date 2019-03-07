Vibrierender Akku-Wischer
Good Vibrations! Mit Vibration geht’s noch gründlicher – und mit unserem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 ganz besonders. Damit sind glatte Oberflächen fix befeuchtet und der Schmutz gelöst. Der Akku-Fenstersauger macht den Rest und saugt das Schmutzgemisch einfach ab.
Löst hartnäckigen Schmutz durch Vibration - ohne zu schrubben
Produkte
Die perfekte Ergänzung zu einem der WV Akku-Fenstersauger
Streifenfrei sauber in nur 2 Schritten
Reinigen
Durch die automatische Befeuchtung des Wischtuchs kann die Oberfläche ohne zusätzlichen Einsprühvorgang eingewischt werden.
Absaugen
Dann das Schmutzwasser mit dem Akku-Fenstersauger absaugen. Fertig.
Vorteil 1
Automatischer Wasseraustrag: Durch die automatische Befeuchtung des Wischtuchs werden umliegende Flächen nicht mit Sprühnebel benetzt. Hände und Boden bleiben trocken. Da das Einsprühen entfällt, spart man auch noch Zeit.
Vorteil 2
Vibrationsfunktion: Durch die Vibrationstechnologie wird die Reinigung unterstützt, sodass weniger Kraftaufwand nötig ist. Lästiges Schrubben entfällt.
Good Vibrations? Geht ganz einfach.
Features
Mühelose Vorreinigung
Die Kombination von Vibration und automatischer Befeuchtung löst Schmutz ideal.
Intuitive Bedienung
Der rechte Knopf startet die Befeuchtung, der linke die Vibration. So einfach geht das.