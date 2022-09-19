FAHRRADREINIGUNG: TIPPS FÜR ZUHAUSE UND UNTERWEGS

Fahrradreinigung unterwegs

Um das Mountainbike auch unterwegs von Staub und Dreck zu befreien, damit beispielsweise der Kofferraum des Autos oder der Fahrradträger nicht schmutzig werden, eignet sich ein Mobiler Outdoor Cleaner bzw. Druckreiniger. Durch die kompakten Maße passt er selbst in einen Fahrradkorb, das Handstück und der 2,8 Meter lange Spiralschlauch sind platzsparend unter dem abnehmbaren 4-Liter bzw. 7-Liter-Tank verstaut.

Um mit dem Druckreiniger zu putzen, einfach Tank abnehmen und mit klarem Wasser befüllen, Pistole aus dem Gerät nehmen und Tank wieder richtig befestigen. Anschließend Pistole auf das Fahrrad richten und abdrücken. Mit dem Wasserstrahl lässt sich das gesamte Fahrrad reinigen. Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von 15 Minuten. Mit dem Kfz-Adapter kann das Gerät aber auch mit der Autobatterie betrieben oder, wenn sich der Akku unterwegs einmal entleert hat, mit dem Kfz-Ladegerät wieder aufgeladen werden. In der optionalen Zubehörbox Bike ist noch eine Universalbürste, ein spezielles Reinigungsmittel und ein weiches Mikrofasertuch enthalten – also alles, was für die schnelle Zwischenreinigung des Rads nötig ist. Mit einem passenden Ansaugschlauch kann wahlweise auch Wasser aus einem Kanister gepumpt werden.