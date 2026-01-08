Universalreiniger RM 626, 1l

Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Flächen rund um Haus und Garten