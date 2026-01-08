Hochdruckreiniger K 3 Power Control Home
K 3 Power Control-Hochdruckreiniger mit G 120 Q Power Control-Pistole. Mit Anwendungsberater via App, der praktische Tipps für ein effizienteres Reinigungserlebnis liefert. Inkl. Home Kit.
Dank des praktischen Anwendungsberaters in der Home & Garden App, die den K 3 Power Control-Hochdruckreiniger unterstützen kann, ermöglicht Kärcher ein noch besseres Reinigungsergebnis – und macht den Nutzer zum Reinigungsexperten. Zudem bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Die zur Anwendung passende Druckstufe lässt sich direkt am mitgelieferten Strahlrohr einstellen und an der Anzeige der G 120 Q Power Control-Pistole überprüfen. Das Reinigungsmittel lässt sich über den integrierten Reinigungsmitteltank schnell, einfach und komfortabel aufbringen. Weiter überzeugt der K 3 Power Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem Standfuß für mehr Stabilität, Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie dem Kärcher Quick Connect-System. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht verstauen und verladen lässt. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck.
Merkmale und Vorteile
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Power Control-Pistole mit Quick Connect und StrahlrohreDie optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Höhenverstellbarer TeleskopgriffFür eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Saubere Tanklösung
- Sauber und bequem: Der Reinigungsmitteltank kann zum Befüllen entnommen werden.
- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz, schützen und pflegen die Oberfläche.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|max. 380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|297 x 280 x 677
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
- Hochdruckpistole: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 7 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Tank
- RM Tank abnehmbar
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
