Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery
Der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss. 36-V-Wechselakku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich.
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Boote, Gartenmöbel, Mülltonnen und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch den Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Das Gerät ist kompatibel mit dem 36 V / 5,0 Ah Li-Ion Wechselakku aus der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Akku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich. Zudem kann ein Kärcher Ansaugschlauch angeschlossen werden, um Wasser aus alternativen Wasserquellen anzusaugen.
Merkmale und Vorteile
36 V Kärcher Battery Power-WechselakkuReal Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
Hochdruckpistole mit DruckstufenanzeigeVerschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.
WasseransaugungKompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung. Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.
Reinigungsmitteleinsatz
- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Der Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Quick Connect-System
- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 110
|Druckbereich
|Hochdruck
|Fördermenge (l/h)
|340
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|14
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Hochdruckpistole: G 120 Q Boost
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 4 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Terrasse
- Kleinwagen
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
- Boote
- Mülltonnen
- Gartenspielzeug
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte die mit dem Akku zusammenpassen
K 2 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.