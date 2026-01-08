Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition

Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition beseitigt zuverlässig leichte Verschmutzungen bei gelegentlichen Einsätzen rund ums Haus.

Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit dem rotierenden Strahl des beiliegenden Dreckfräsers lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition: Integrierte Kabeltasche
Integrierte Kabeltasche
Das Stromkabel lässt sich platzsparend und ordentlich verstauen.
Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition: Komfortable Zubehöraufbewahrung
Komfortable Zubehöraufbewahrung
Der Hochdruckschlauch, das Strahlrohr und die Pistole lassen sich bequem am Gerät verstauen.
Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition: Quick Connect-System
Quick Connect-System
Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklinken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
  • Das Gerät lässt sich einfach tragen und transportieren.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Druck (bar/MPa) 110 / 11
Fördermenge (l/h) max. 360
Flächenleistung (m²/h) 20
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 1,4
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 182 x 280 x 390

Lieferumfang

  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 3 m
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Integrierter Wasserfilter
Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition
Anwendungsgebiete
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Zubehör
Reinigungsmittel
K 2 Universal Edition Ersatzteile

