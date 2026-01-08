Hochdruckreiniger K 3
Der Hochdruckreiniger „K3“ ist wie gemacht für gelegentliche Einsätze und präsentiert sich als starker Helfer bei leichten Verschmutzungen an Fahrrädern, Gartenzäunen, Motorrädern & Co.
Der Kärcher „K3“ – und leichte Verschmutzungen sagen „Goodbye“. Der mit Quick Connect-Pistole und 6 m Hochdruckschlauch ausgestattete Hochdruckreiniger eignet sich bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt vom Fahrrad über den Gartenzaun bis zum Motorrad für glänzende Oberflächen. Dank Vario Power Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz. Die Pumpe wird beim „K3“ durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer.
Merkmale und Vorteile
Quick ConnectDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Saubere TanklösungDer praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
Ordnung am HakenGroßzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstauung des Kabels direkt am Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|max. 380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|275 x 279 x 803
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Tank
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
K 3 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.