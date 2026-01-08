Hochdruckreiniger K 3

Der Hochdruckreiniger „K3“ ist wie gemacht für gelegentliche Einsätze und präsentiert sich als starker Helfer bei leichten Verschmutzungen an Fahrrädern, Gartenzäunen, Motorrädern & Co.

Der Kärcher „K3“ – und leichte Verschmutzungen sagen „Goodbye“. Der mit Quick Connect-Pistole und 6 m Hochdruckschlauch ausgestattete Hochdruckreiniger eignet sich bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt vom Fahrrad über den Gartenzaun bis zum Motorrad für glänzende Oberflächen. Dank Vario Power Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz. Die Pumpe wird beim „K3“ durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 3: Quick Connect
Quick Connect
Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Hochdruckreiniger K 3: Saubere Tanklösung
Saubere Tanklösung
Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
Hochdruckreiniger K 3: Ordnung am Haken
Ordnung am Haken
Großzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstauung des Kabels direkt am Gerät.
Spezifikationen

Technische Daten

Druck (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge (l/h) max. 380
Flächenleistung (m²/h) 25
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 1,6
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 275 x 279 x 803

Lieferumfang

  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 6 m
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Tank
  • Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
Zubehör
Reinigungsmittel
K 3 Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.


HOME & GARDEN GERÄTE

Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.


PROFESSIONAL GERÄTE

Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.