FJ 6 Schaumdüse
FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.
FJ 6 Schaumdüse mit extra kraftvollem Schaum zur mühelosen Reinigung sämtlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Stein. Ideal für Fahrzeuge, Wintergärten, Gartenmöbel, Fassaden, Treppen, Wohnwagen, Wege, Mauern, Jalousien, Terrassen, Einfahrten etc. Das Behältervolumen liegt bei 0,6 l. Kärcher Reinigungsmittel direkt in die Schaumdüse einfüllen, Schaumdüse auf die Pistole aufstecken und den Schaum ausbringen. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Ideal in Verbindung mit dem Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Merkmale und Vorteile
Behälter mit 0,6l Volumen
- Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen
Einfacher Wechsel unterschiedlicher RM
- Besonders anwenderfreundlich.
Kraftvoller und haftender Schaum
- Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen
Reinigungsmitteldosierung
- Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
- Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatibilität
|Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & Brush
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Comfort Premium eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 502MS-PLUS
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home & Brush
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Comfort Premium eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- K Silent Anniversary Edition
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- KHD 3
- KHD 4-2 T250
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Wintergärten
- Motorräder und -roller
- Terrasse
- Jalousien / Rollläden
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wohnmobile
Reinigungsmittel
FJ 6 Schaumdüse Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.