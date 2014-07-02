FJ 6 Schaumdüse

FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.

FJ 6 Schaumdüse mit extra kraftvollem Schaum zur mühelosen Reinigung sämtlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Stein. Ideal für Fahrzeuge, Wintergärten, Gartenmöbel, Fassaden, Treppen, Wohnwagen, Wege, Mauern, Jalousien, Terrassen, Einfahrten etc. Das Behältervolumen liegt bei 0,6 l. Kärcher Reinigungsmittel direkt in die Schaumdüse einfüllen, Schaumdüse auf die Pistole aufstecken und den Schaum ausbringen. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Ideal in Verbindung mit dem Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Merkmale und Vorteile
Behälter mit 0,6l Volumen
  • Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen
Einfacher Wechsel unterschiedlicher RM
  • Besonders anwenderfreundlich.
Kraftvoller und haftender Schaum
  • Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen
Reinigungsmitteldosierung
  • Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
  • Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Anthrazit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilität Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Wintergärten
  • Motorräder und -roller
  • Terrasse
  • Jalousien / Rollläden
  • Wege
  • (Hof-)Einfahrten
  • Garten- und Steinmauern
  • Wohnmobile
Reinigungsmittel
FJ 6 Schaumdüse Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.


HOME & GARDEN GERÄTE

Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.


PROFESSIONAL GERÄTE

Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.