Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ
Sagen Sie Verschmutzungen „goodbye“: Mit dem Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ halten Sie Ihr Haus, rund um die Gartenmöbel und kleineren Gartenflächen, sauber. Inkl. Schaumdüse.
Damit gehören Verschmutzungen auf Fahrzeugen, Treppen, Gartenwerkzeugen und -möbeln der Vergangenheit an: Der Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ mit Einfachstrahlrohr und Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der K 2 Premium FJ bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Premium FJ leicht verstauen. Inkl. Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft.
Merkmale und Vorteile
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Stromart (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Druck (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,4
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 790
Lieferumfang
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo gebrauchsfertig RM 562
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- 1-fach-Strahlrohr
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 4 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
K 2 Premium FJ Ersatzteile
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
