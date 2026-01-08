Hochdruckreiniger K 3 Car & Home
Auf den Hochdruckreiniger K 3 inkl. Car & Home Kit ist Verlass: bestens geeignet bei leichten Verschmutzungen auf kleineren Gartenflächen und Terrassen, Gartenmöbeln, Autos & Co.
Mit dem Hochdruckreiniger K 3 sind Verschmutzungen passé. Durch einen 6 Meter langen Hochdruckschlauch eignet sich der Reiniger bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt von kleineren Gartenflächen und Terrassen über Gartenmöbeln bis zu Autos für glänzende Oberflächen. Das Car & Home Kit beinhaltet eine Waschbürste zum Lösen des Grauschleiers, eine Schaumdüse für gut haftenden Schaum, 500 ml Autoshampoo, den Flächenreiniger T 1 und 500 ml Reinigungsmittel Patio & Deck. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz und die Pumpe wird durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer. Mit seinen leichtgängigen Rädern kann der Hochdruckreiniger K 3 bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.
Merkmale und Vorteile
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen. Einfach zu manövrieren.
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Fördermenge (l/h)
|max. 380
|Flächenleistung (m²/h)
|25
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|242 x 285 x 805
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Waschbürste, Schaumdüse, Reinigungsmittel Autoshampoo, 0,5 l
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Schaumdüse
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Autos
- Motorräder und -roller
- Fahrräder
Zubehör
Reinigungsmittel
K 3 Car & Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.