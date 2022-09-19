Nicht nur eine Frage der Optik

Viele Motorradbesitzer können es bei den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Jahres kaum erwarten, ihre Maschine endlich wieder auf die Straße zu bringen. Dafür wird das Motorrad natürlich ordentlich herausgeputzt und sauber gemacht. Damit es wieder wie neu aussieht, müssen Besitzer vorsichtig vorgehen. Denn sowohl die verbaute Elektronik als auch der Motor und die Kette sind sehr empfindliche Bauteile.

Bei der Pflege des Motorrads geht es aber nicht nur um die Optik. Eine gründliche Reinigung sollte auch immer dazu genutzt werden, die Fahrtüchtigkeit des Zweirads sicherzustellen. Dazu gehört beispielsweise auch, den Reifendruck, die Profiltiefe und die Stärke der Bremsbeläge zu überprüfen. Besonders wichtig bei der Einlagerung in einer Garage oder einem Carport: die Kontrolle der Elektronik und der Bremsfunktion.