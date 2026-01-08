Die rotierende Waschbürste inklusive Wechselaufsatz Universal verfügt über einen Auslösehebel für einen einfachen und schnellen Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt und überzeugt zudem mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Die Hochdruckreiniger-Bürste empfiehlt sich für die gründliche Reinigung unterschiedlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Bei Bedarf kann Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger aufgebracht werden. Dank des neuen Getriebes hat die WB 120 mehr Power als ihr Vorgänger – für eine effektive und gründliche Reinigung. Die rotierende Waschbürste eignet sich für den Einsatz mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Car & Bike und Home & Garden sind speziell auf empfindliche oder unempfindliche Oberflächen abgestimmt und sowohl mit der WB 120 als auch der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.