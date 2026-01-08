WB 120 Rotierende Waschbürste

Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.

Die rotierende Waschbürste inklusive Wechselaufsatz Universal verfügt über einen Auslösehebel für einen einfachen und schnellen Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt und überzeugt zudem mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Die Hochdruckreiniger-Bürste empfiehlt sich für die gründliche Reinigung unterschiedlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Bei Bedarf kann Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger aufgebracht werden. Dank des neuen Getriebes hat die WB 120 mehr Power als ihr Vorgänger – für eine effektive und gründliche Reinigung. Die rotierende Waschbürste eignet sich für den Einsatz mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Car & Bike und Home & Garden sind speziell auf empfindliche oder unempfindliche Oberflächen abgestimmt und sowohl mit der WB 120 als auch der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.

Merkmale und Vorteile
Rotierender Bürstenkopf
  • Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Aufsatzwechsel über Auslösehebel
  • Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
Reinigungsmittelaufbringung über Hochdruckreiniger
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Transparentes Gehäuse
  • Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.
Kompatibel mit Gartenschlauchadapter
  • Schneller Anschluss aller Kärcher Bürsten an den Gartenschlauch ohne Einsatz des Hochdruckreinigers.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 309 x 153 x 135
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Wintergärten
  • Motorräder und -roller
  • Garagentore
  • Jalousien / Rollläden
  • Sichtschutzelemente
  • Fensterbänke
  • Balkonverkleidungen
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Zubehör