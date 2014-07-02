Autoshampoo 3-in-1 RM 610, 1l

Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschaften
  • Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger
  • Zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern
  • Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
  • Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern
  • Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges
  • Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge