Wechselaufsatz Car&Bike für WB 120 und WB 100
Perfekt für die Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Waschbürsten-Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste.
Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klett auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei max. 60 °C in der Maschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 120 eignet sich für die besonders schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern. Der Aufsatz ist auch mit der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung
- Der erste wechselbare und waschbare Textilaufsatz für eine rotierende Hochdruckreiniger-Bürste.
Besonders schonende Reinigung
- Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack.
Abnehmbar und waschbar
- Maschinenwäsche bei max. 60 °C.
Optionales Zubehör
- Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste.
Kompatibilität
- Einsetzbar mit rotierender Waschbürste WB 120 und Vorgängerbürste WB 100.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|75 % Polyester, 25 % Polyamid
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller