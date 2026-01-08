Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klett auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei max. 60 °C in der Maschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 120 eignet sich für die besonders schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern. Der Aufsatz ist auch mit der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.