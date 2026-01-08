Der innovative Wechselaufsatz Car & Bike lässt sich per Auslösehebel einfach, schnell und ohne Schmutzkontakt wechseln und sorgt mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Dank des praktischen Klettverschlusses lässt sich das Textil des 2-teiligen Aufsatzes nach der Reinigung bei 60 °C in der Maschine waschen. Die Hochdruckreiniger-Bürste mit weicher Mikrofaser ist perfekt für die schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern geeignet. Bei Bedarf kann Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger aufgebracht werden. Dank des neuen Getriebes hat die WB 120 mehr Power als ihr Vorgänger – für eine effektive und gründliche Reinigung. Die rotierende Waschbürste kann an allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7 angeschlossen werden. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Universal und Home & Garden sind für alle glatten Oberflächen oder speziell auf unempfindliche Oberflächen abgestimmt und sowohl mit der WB 120 als auch der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.