WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike

Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.

Der innovative Wechselaufsatz Car & Bike lässt sich per Auslösehebel einfach, schnell und ohne Schmutzkontakt wechseln und sorgt mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Dank des praktischen Klettverschlusses lässt sich das Textil des 2-teiligen Aufsatzes nach der Reinigung bei 60 °C in der Maschine waschen. Die Hochdruckreiniger-Bürste mit weicher Mikrofaser ist perfekt für die schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern geeignet. Bei Bedarf kann Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger aufgebracht werden. Dank des neuen Getriebes hat die WB 120 mehr Power als ihr Vorgänger – für eine effektive und gründliche Reinigung. Die rotierende Waschbürste kann an allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7 angeschlossen werden. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Universal und Home & Garden sind für alle glatten Oberflächen oder speziell auf unempfindliche Oberflächen abgestimmt und sowohl mit der WB 120 als auch der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.

Merkmale und Vorteile
Rotierender Bürstenkopf
  • Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Aufsatzwechsel über Auslösehebel
  • Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung
  • Der erste wechselbare und waschbare Textilaufsatz für eine rotierende Hochdruckreiniger-Bürste.
Besonders schonende Reinigung
  • Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack.
Abnehmbar und waschbar
  • Maschinenwäsche bei max. 60 °C.
Reinigungsmittelaufbringung über Hochdruckreiniger
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Transparentes Gehäuse
  • Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.
Kompatibel mit Gartenschlauchadapter
  • Schneller Anschluss aller Kärcher Bürsten an den Gartenschlauch ohne Einsatz des Hochdruckreinigers.
Spezifikationen

Technische Daten

Faserzusammensetzung Textil 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 296 x 142 x 140
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller
Zubehör
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.


HOME & GARDEN GERÄTE

Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.


PROFESSIONAL GERÄTE

Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.