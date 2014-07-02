WB 100 Rotierende Waschbürste
Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.
Die rotierende Waschbürste mit Gelenk empfiehlt sich besonders zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Die Waschbürste überzeugt auf ganzer Fläche und präsentiert sich mit starken Ausstattungsmerkmalen: rotierende, oberflächenschonende Borsten, 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur bequemen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, stufenlos regulierbare Drehzahl und Reinigungsmitteldosierung, leicht auswechselbarer Borstenaufsatz, umlaufender Protektor-Ring zum Schutz vor Kratzern sowie eine Überwurfmutter für festen Halt in der Hochdruckpistole. Kurz: Die ideale Lösung für glatte Flächen. Die rotierende Waschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Reinigungsmittelaufbringung
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Reinigungsmitteldosierung
- Effiziente Reinigungsmittel-Nutzung.
Rotierender Bürstenkopf
- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Stufenlos verstellbares Gelenk um 180°
- Bequeme Reinigung schwer zugänglicher Stellen.
Umlaufender Protektor-Ring
- Schutz der Oberfläche vor Kratzern.
Weicher Bürstenkranz
- Schonende und kraftvolle Reinigung ohne Beschädigung der empfindlichen Teile.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Wintergärten
- Motorräder und -roller
- Garagentore
- Jalousien / Rollläden
- Sichtschutzelemente
- Fensterbänke
- Balkonverkleidungen