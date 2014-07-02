WB 100 Rotierende Waschbürste

Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.

Die rotierende Waschbürste mit Gelenk empfiehlt sich besonders zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Die Waschbürste überzeugt auf ganzer Fläche und präsentiert sich mit starken Ausstattungsmerkmalen: rotierende, oberflächenschonende Borsten, 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur bequemen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, stufenlos regulierbare Drehzahl und Reinigungsmitteldosierung, leicht auswechselbarer Borstenaufsatz, umlaufender Protektor-Ring zum Schutz vor Kratzern sowie eine Überwurfmutter für festen Halt in der Hochdruckpistole. Kurz: Die ideale Lösung für glatte Flächen. Die rotierende Waschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Reinigungsmittelaufbringung
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Reinigungsmitteldosierung
  • Effiziente Reinigungsmittel-Nutzung.
Rotierender Bürstenkopf
  • Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Stufenlos verstellbares Gelenk um 180°
  • Bequeme Reinigung schwer zugänglicher Stellen.
Umlaufender Protektor-Ring
  • Schutz der Oberfläche vor Kratzern.
Weicher Bürstenkranz
  • Schonende und kraftvolle Reinigung ohne Beschädigung der empfindlichen Teile.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 270 x 155 x 160
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Wintergärten
  • Motorräder und -roller
  • Garagentore
  • Jalousien / Rollläden
  • Sichtschutzelemente
  • Fensterbänke
  • Balkonverkleidungen
Zubehör