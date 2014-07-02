Die rotierende Waschbürste mit Gelenk empfiehlt sich besonders zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Die Waschbürste überzeugt auf ganzer Fläche und präsentiert sich mit starken Ausstattungsmerkmalen: rotierende, oberflächenschonende Borsten, 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur bequemen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, stufenlos regulierbare Drehzahl und Reinigungsmitteldosierung, leicht auswechselbarer Borstenaufsatz, umlaufender Protektor-Ring zum Schutz vor Kratzern sowie eine Überwurfmutter für festen Halt in der Hochdruckpistole. Kurz: Die ideale Lösung für glatte Flächen. Die rotierende Waschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.