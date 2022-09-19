Dachrinne reinigen: So gelingt’s schnell & effektiv

Dachrinnen selbst reinigen?

Egal, ob es um die Reinigung der Dachrinne an einem flachen Bungalow oder mehrstöckigen Haus geht – mit einem Dachrinnen- und Rohrreinigungsset lassen sich Dachrinnen, Abflüsse und Lichtschächte mühelos und effektiv reinigen. Es ist zwar durchaus sinnvoll, erst einmal verschiedene Werkzeuge zu testen, da es sich nicht nur um eine Kosten-, sondern auch um eine Geschmacksfrage handelt. Doch in diesem Fall hat immer der Arbeitsschutz Priorität.

Mit einer durchdachten Systemlösung kann man Dachrinnen selbst und zugleich professionell reinigen, ohne sich in Gefahr zu begeben oder eine externe Firma damit beauftragen und viel Geld ausgeben zu müssen. Kernstück ist ein Reinigungsschlitten, der in die Dachrinne gelegt und mit dem dazugehörigen 20 Meter langen Hochdruckschlauch an der Pistole eines Hochdruckreinigers angeschlossen wird. Der Clou: An der Unterseite des Schlittens sind zwei Hochdruckdüsen angebracht, die das Wasser nach hinten abstrahlen. Durch den Rückstoßeffekt der Düsen bewegt sich der Schlitten vorwärts und spült zeitgleich sämtlichen Schmutz nach hinten. Um den Schlitten in Betrieb zu nehmen, muss man nur einmal auf die Leiter steigen und die Schlauchführung an der Regenrinne befestigen. Danach wird die Hochdruckpistole vom Boden aus betätigt.