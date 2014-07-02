PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset

Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.

Die clevere 2-in-1-Lösung zur Reinigung von Dachrinnen und verstopften Rohren bzw. Abflüssen! Das innovative Dachrinnen- und Rohrreinigungsset von Kärcher arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Es bewegt sich auf einem Schlitten selbstständig durch die Dachrinne, ohne dass der Anwender permanent auf der Leiter danebenstehen muss. Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset ist mit zwei verschiedenen Düsen ausgestattet: einer Rohrreinigungsdüse mit vier nach hinten gerichteten Hochdruckstrahlen und einer Dachrinnenreinigerdüse für die Montage des Schlauchs an den Schlitten. Ein schneller Wechsel zwischen den Anwendungen ist jederzeit problemlos möglich. Ein Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss gewährleisten lange Haltbarkeit. Die Schlauchlänge beträgt 20 m. Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset ist geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Effektive und schnelle Lösung von Rohr-Blockaden.
Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen
  • Optimale Beweglichkeit im Rohr.
Knickschutz
  • Schutz des Schlauchs vor Abknicken.
Messinganschluss
  • Lange Haltbarkeit.
Spezifikationen

Technische Daten

Länge (m) 20
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 250 x 340 x 100

Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.

Anwendungsgebiete
  • Abflüsse
  • Fallrohre
  • Dachrinnen
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset Ersatzteile

