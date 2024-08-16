Unter Hochdruck: Außenreinigung in Zeiten von Wasserknappheit
In heißen Monaten ist Wasserknappheit ein wichtiges Thema: Wie viel Wasser darf ich rund um Haus und Garten verbrauchen und wofür? Die wichtigsten Fakten zum Wasserverbrauch von Hochdruckreinigern und den cleversten Techniken für ressourcensparende Reinigungsarbeiten im Außenbereich sind hier auf einen Blick zusammengefasst.
Die gute Nachricht: Erforderliche Reinigungsarbeiten, etwa von Terrasse, Gehweg oder Gartenmöbeln müssen nicht unbedingt warten, besonders wenn Sicherheit oder Langlebigkeit (zum Beispiel durch Rutschgefahr oder Abnutzung) auf dem Spiel stehen. Kärcher bietet mit seinem Sortiment an Hochdruckreinigern wasser- und energiesparende Reinigungslösungen, die dabei helfen, den persönlichen Wasserverbrauch unter Kontrolle zu halten – nicht nur, wenn die Wasserampel auf rot steht.
Schon gewusst?
Seit 1960 hat sich der globale Wasserbedarf mehr als verdoppelt! Diese rasant steigende Nachfrage führt zu Wassermangel: In Europa wird diesem vor allem mithilfe von kommunalen Wasserampeln und der Einschränkung von Grünflächen-Bewässerungen oder Poolbefüllung entgegengewirkt.
Ressourcenschonende Instandhaltung: Effizient reinigen
Bei wetterbedingtem Wassermangel gilt es, auf nachhaltigere Reinigungs-Methoden zu setzen, um den eigenen Wasserverbrauch zu reduzieren. Doch warum ist die Reinigung im Außenbereich überhaupt so wichtig, und wie kann lässt sie sich wassersparend durchführen?
Durch regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer etwa von Möbeln, Zäunen oder auch Fahrrädern verlängert und so Neuanschaffungen vermieden werden. Das reduziert unter anderem den Wasserverbrauch, der für die Neuproduktion benötigt wird.
Hochdruckreiniger statt Gartenschlauch
Aber auch bei der Reinigung selbst, kann die richtige Wahl des Putzhelfers entscheidend sein.
Ein gewöhnliches Beispiel aus dem Alltag ist etwa das Reinigen von Gartenmöbeln, um den Außenbereich bereit zu machen, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen: Während ein Kärcher Hochdruckreiniger Terrassen-Möbel in rund 2,5 Minuten und mit einer gesamten Menge von rund 20 l Wasser nicht nur im Handumdrehen erledigt, kommt genau dieselbe Reinigungsaufgabe mit einem handelsüblichen Gartenschlauch bei 5 Minuten benötigter Nutzdauer auf bis zu 100 l Wasser. Insgesamt verbraucht die Reinigung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger somit im Vergleich bis zu 80 Prozent* weniger Wasser.
* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 % weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 % eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.
Was ermöglicht diese Ersparnis?
Dank der patentierter Düsentechnologie der Kärcher Dreckfräser sowie einer ausgereiften Pumpen- und Motorentechnik der Kärcher Hochdruckreiniger wird ein geringer Wasserverbrauch sichergestellt. So geht jede Reinigung schneller von der Hand und spart Zeit, Wasser und Energie gleichermaßen.
Übrigens: Hochdruckreiniger von Kärcher reinigen besonders effizient. Das ist das Ergebnis eines unabhängigen Labortests. Im Vergleich mit Wettbewerbsprodukten zeigten die Geräte von Kärcher den breitesten und somit effizientesten Reinigungsstrahl*.
* Ergebnis eines im April 2023 durchgeführten Labortests der unabhängigen SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Dabei wurden Rotordüsen von Hochdruckreiniger mit gleichen oder höheren Angaben für den maximalen Wasserdruck verglichen.
Effizientes Zubehör spart Wasser, Zeit und Energie
Mit dem Strahlrohr eco!Booster ist die Wasser- und Energieeffizienz im Vergleich zur Anwendung mit einem Kärcher Standard-Flachstrahl um 50 % höher.* Das bedeutet: Die Flächen sind schneller sauber bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz.
* Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann. Durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt.
Alternative zum Wasserhahn: Brauchwasser sinnvoll nutzen
Ein weiterer klarer Vorteil in Zeiten von Wasserknappheit: Nutzer von Kärcher Hochdruckreinigern sind nicht auf das Trinkwassernetz angewiesen, sondern können mit alternativen Wasserquellen arbeiten. Notwendige Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten können so mit ruhigem Gewissen auch dann erledigt werden, wenn die Wasserampel auf rot steht. Kärcher Hochdruckreiniger können mit „Brauchwasser“ betrieben werden. Dazu saugen die Geräte das Wasser einfach aus einem vorhandenen Wasserspeicher – zum Beispiel aus einer Regentonne. Eine einfache Anschaffung, über die es sich lohnt, nachzudenken. Nicht nur zur Reinigung, auch zum Bewässern von Rasenflächen, Garten- und Topfpflanzen ist solch ein eigener Wasservorrat in Dürreperioden wertvoll.