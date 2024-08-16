Unter Hochdruck: Außenreinigung in Zeiten von Wasserknappheit

Hochdruckreiniger statt Gartenschlauch

Aber auch bei der Reinigung selbst, kann die richtige Wahl des Putzhelfers entscheidend sein.

Ein gewöhnliches Beispiel aus dem Alltag ist etwa das Reinigen von Gartenmöbeln, um den Außenbereich bereit zu machen, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen: Während ein Kärcher Hochdruckreiniger Terrassen-Möbel in rund 2,5 Minuten und mit einer gesamten Menge von rund 20 l Wasser nicht nur im Handumdrehen erledigt, kommt genau dieselbe Reinigungsaufgabe mit einem handelsüblichen Gartenschlauch bei 5 Minuten benötigter Nutzdauer auf bis zu 100 l Wasser. Insgesamt verbraucht die Reinigung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger somit im Vergleich bis zu 80 Prozent* weniger Wasser.

* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 % weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 % eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.