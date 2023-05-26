Kärcher Battery Universe
Die Kärcher Akkuplattformen mit 18 und 36 Volt für unterschiedlichste Aufgaben. Kompatibel sowohl mit Kärcher Professional- als auch Home & Garden-Akkugeräten.
Kärcher Battery Universe: galaktische Kraft. Unendliche Möglichkeiten.
Im Kärcher Battery Universe gibt es keine Grenzen mehr für Kompatibilität, Leistung und Sicherheit. Zwei Akkuplattformen bieten Kraft und Ausdauer für jeden Einsatz, Indoor und Outdoor: für handliche Geräte die 18-V-Akkuplattform und für maximale Power die 36-V-Akkuplattform. Alle Akkus einer Voltklasse passen für alle Kärcher Home & Garden- und Kärcher Professional-Geräte der gleichen Spannung.
18-V-Akkuplattform
Die 18-V-Akkuplattform ist die Energiequelle für kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer und mittlerer Gärten, Außenanlagen und Flächen. 18-V-Wechselakkus gibt es in unterschiedlichen Kapazitäten: 2,5, 3,0 und 5,0 Ah. Sie können alle 18-V-Akkus in allen 18-V-Geräten einsetzen. In Kärcher Akku-Rasenmähern ebenso wie in Akku-Mehrzwecksaugern oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus können Sie schnell und einfach wechseln und dadurch jederzeit flexibel verwenden.
36-V-Akkuplattform
Die 36-V-Akkuplattform bietet üppige Leistung für kraftvolle Geräte zur Reinigung großer Flächen und zur professionellen Grünpflege. Die Geräte dieser Plattform sind kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power-Akkus (2,5 Ah bzw. 5,0 Ah) sowie den ausdauernden 36 V Kärcher Battery Power+ Akkus mit 6,0 und 7,5 Ah. Mit einem Akku können Sie also abwechselnd Kärcher Akkugeräte wie Rasentrimmer, Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.
Real Time Technology
Ready for Take-off: minutengenaue Anzeige von Restlaufzeit und Restladezeit auf dem Akkudisplay sowie Angabe des Ladezustands in Prozent bei Nichtgebrauch.
Strahlwassergeschützt
Die Akkus sind staub- und strahlwassergeschützt nach IPX5: gebaut, um den widrigen Umständen insbesondere bei Reinigungsaufgaben im Außenbereich standzuhalten.
Kompatibilität
Egal ob Home & Garden oder Professional: Alle 18-V-Akkus sind mit allen 18-V-Geräten kompatibel. Und auch die 36-V-Akkus können mit allen 36-V-Geräten von Kärcher genutzt werden.
Kärcher Battery Power: für private Anwender
In Außenbereich des Hauses fehlt der Stromanschluss für die Gartenpflege? Keine Steckdose in der Nähe, um das Auto auszusaugen? Keine Lust auf Kabelsalat beim Reinigen der Terrasse? Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank 2 verschiedener Akkuplattformen, mit 18 Volt oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei.
Kärcher Battery Power+: für gewerbliche Anwender
Sie haben einen großen Garten oder sind professioneller Gebäudedienstleister oder Gartenbauer? Dann brauchen Sie für längere Einsätze und verschiedene Geräte mehr Leistungsreserven. Dafür haben wir die Kärcher Battery Power+-Plattformen mit Akkus in 18 V / 3,0 Ah bzw. 36 V / 6,0 Ah und 7,5 Ah entwickelt. Diese Akkus kommunizieren mit dem Gerät und zeigen Informationen an, auch wenn der Akku an einer schwer einsehbaren Position sitzt. Durch integrierte Weichkomponenten bieten Kärcher Battery Power+-Akkus extreme mechanische Robustheit und Griffsicherheit in jeder Situation.
FAQs Battery Power
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.