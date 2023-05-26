Kärcher Battery Universe

Kärcher Battery Power+: für gewerbliche Anwender

Sie haben einen großen Garten oder sind professioneller Gebäudedienstleister oder Gartenbauer? Dann brauchen Sie für längere Einsätze und verschiedene Geräte mehr Leistungsreserven. Dafür haben wir die Kärcher Battery Power+-Plattformen mit Akkus in 18 V / 3,0 Ah bzw. 36 V / 6,0 Ah und 7,5 Ah entwickelt. Diese Akkus kommunizieren mit dem Gerät und zeigen Informationen an, auch wenn der Akku an einer schwer einsehbaren Position sitzt. Durch integrierte Weichkomponenten bieten Kärcher Battery Power+-Akkus extreme mechanische Robustheit und Griffsicherheit in jeder Situation.