Akku-Fasspumpe

Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser aus Regentonne, Teich oder IBC-Container – ganz einfach ohne Wasserhahn, Steckdose und Gießkanne schleppen.

Akku-Fasspumpe von Kärcher: ökonomisch & komfortabel

Anwendungsvideo

Vorteile

Unabhängig vom Wasseranschluss

Die Akku-Regentonnenpumpe funktioniert autark: Das Gerät benötigt keinen separaten Wasseranschluss, sondern nutzt Regenwasser aus dem Wasserfass, wie beispielsweise aus Regenfässern oder IBC-Containern. Damit können Sie unter anderem in Schrebergärten ohne verfügbaren Wasseranschluss Blumen- oder Gemüsebeete bewässern.

Kärcher Akku-Fasspumpe unabhängig vom Wasseranschluss

Unabhängig vom Stromanschluss

Starker Akku statt Kabel: Die Pumpe benötigt keinen Stromanschluss, sondern wird mit Akku betrieben. Das ermöglicht viel mehr Flexibilität: Bei kabelgebundenen Produkten ist das Einsatzgebiet begrenzt durch die Kabellänge. Die Regenfasspumpe ermöglicht hingegen kabelloses Gießen selbst an Orten, wo es gar keinen Strom gibt.

Kärcher Akku-Fasspumpe unabhängig vom Stromanschluss

Komfortabel

Effizienter, ergonomischer, einfacher: Die Wasserfasspumpe punktet, im Vergleich zur Gießkanne, mit deutlich mehr Komfort. Der Anschalter ist auf Fassrandhöhe, somit muss sich der Anwender nicht bücken. Auch das Tragen schwerer Gießkannen ist passé, da das Wasser direkt aus dem Fass genutzt wird und über Gartenschlauch und Gartenspritzen zum Gießen gepumpt werden kann.

Bewässern mit der Akku-Fasspumpe

Wassersparend

Die Pumpe passt auch in schmale Öffnungen, wie in einen IBC-Tank. Damit spart man sich Zeit und Wasser, indem man aufgefangenes Regenwasser unkompliziert zum Gießen verwenden kann.

Wasser sparen mit der Kärcher Akku-Fasspumpe

Wasserquellen

Akku-Fasspumpen eignen sich ideal, um Gemüsebeete und Blumen effizient mit Regenwasser aus einem Fass oder einem IBC-Container zu bewässern. Mögliche Anwendung:

  • Regenfass
  • Regentonne
  • IBC-Container

Typische Einsatzgebiete von Akku-Fasspumpen

Schrebergarten - Kärcher Fasspumpe

Schrebergarten

Gerade ältere Parzellen besitzen oft keinen Stromanschluss. Wer regelmäßig gießen muss, kann sich die Gartenbewässerung mit einer akkubetriebenen Regenfasspumpe deutlich erleichtern.

Gemüse- und Kräutergarten - Kärcher Fasspumpe

Gemüse- und Kräutergarten

Damit Gemüsebeet und Kräuterspirale neben der Terrasse bzw. im Garten hinter dem Haus prächtig gedeihen, können sie mithilfe einer Fasspumpe pflanzenfreundlich mit kalkfreiem Regenwasser gewässert werden.

Rasenbewässerung - Kärcher Fasspumpe

Rasenbewässerung

Die Akku-Fasspumpe eignet sich auch zum Wässern größerer Bereiche wie Rasenflächen. Das Wasser aus der Regentonne bietet eine ressourcensparende Alternative zu Leitungswasser.

Highlights

Wenn Sie das ständige Gießkannenschleppen satt, aber leider keinen Stromanschluss im Garten haben, dann ist die Akku-Tauchpumpe BP 2.000-18 Barrel wie für Sie gemacht. Sie kann mit allen 18 V Battery Power-Akkus von Kärcher betrieben werden und gibt Ihnen die Möglichkeit, überall alternative Wasserquellen zu nutzen und dadurch wertvolles Trinkwasser zu sparen. Das entlastet Rücken und Geldbeutel und ist einfach perfekt für Kleingärten, Hausgärten, Schrebergärten und alle anderen Orte, an denen es Wasser und durstige Pflanzen, aber keinen Strom gibt.

Merkmale der Akku-Fasspumpe

Kärcher: Fasspumpe

Sofort einsatzbereit

Die Akku-Fasspumpe ist die komfortable Alternative zur Gießkanne und nach wenigen Handgriffen einsatzbereit.

Kärcher: Fasspumpe - variable Schlauchpositionen

Variable Schlauchposition

Das Schlauchsystem kann in drei Positionen an der Wasserquelle befestigt werden.

Kärcher: Fasspumpe: befestigt am Fass

Sicherheit und Komfort

Die Halterung der Batterieeinheit wird am oberen Ende der Regentonne platziert, sodass sie nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen kann. Die flexible Fassrandbefestigung der Akkupumpe sorgt für einen sicheren Halt.

Kärcher: Fasspumpe - Schlauchführung

Schlauchführung

Durch die Schlauchführung am Fassrand wird der Gartenschlauch nicht geknickt oder durch etwaige Kanten beschädigt.

Kärcher: Fasspumpe Batterieanzeige und Schalter

Praktisch und energiesparend

Dank des integrierten Schalters an der Fassrandbefestigung kann die Akku-Fasspumpe jederzeit ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das spart Energie.

Kärcher: Fasspumpe - transparente Abdeckung

Transparenz ist wichtig!

Durch die transparente Abdeckung über dem Display kann der Batteriestand zu jeder Zeit abgelesen werden.

Kärcher: Fasspumpe mit ergonomischem Tragegriff

Innovativ und komfortabel

Kärcher Akku-Fasspumpen sind mit einem in der Länge verstellbaren Schlauch und einem Vorfilter ausgestattet.

Kärcher: Fasspumpe abnehmbarer Filter

Abnehmbares Filtersystem

Der Vorfilter verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und sorgt dadurch für einen störungsfreien Betrieb. Ist der Vorfilter verschmutzt, kann er mit wenigen Handgriffen gesäubert werden.

Akku-Fasspumpe FAQs

Die Förderhöhe beträgt bis zu 20 Meter.

Mit der BP 2.000-18 Barrel können bis zu 2000 l/h gepumpt werden.

Das Kabel von der Pumpe zur Akkuhalterung ist auf eine Eintauchtiefe von bis zu 1,8 Metern ausgelegt.

Die Akku-Fasspumpe ist kompatibel mit allen 18 V Kärcher Battery Power und 18 V Kärcher Battery Power+-Akkus.

18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power-Akku → max. 25 min

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power-Akku → max. 50 min

Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

Im Außenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die neuen akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei.

Kärcher Akkuplattform "Battery Power"