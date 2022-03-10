Akku-Fasspumpe
Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser aus Regentonne, Teich oder IBC-Container – ganz einfach ohne Wasserhahn, Steckdose und Gießkanne schleppen.
Produkte
Anwendungsvideo
Vorteile
Unabhängig vom Wasseranschluss
Die Akku-Regentonnenpumpe funktioniert autark: Das Gerät benötigt keinen separaten Wasseranschluss, sondern nutzt Regenwasser aus dem Wasserfass, wie beispielsweise aus Regenfässern oder IBC-Containern. Damit können Sie unter anderem in Schrebergärten ohne verfügbaren Wasseranschluss Blumen- oder Gemüsebeete bewässern.
Unabhängig vom Stromanschluss
Starker Akku statt Kabel: Die Pumpe benötigt keinen Stromanschluss, sondern wird mit Akku betrieben. Das ermöglicht viel mehr Flexibilität: Bei kabelgebundenen Produkten ist das Einsatzgebiet begrenzt durch die Kabellänge. Die Regenfasspumpe ermöglicht hingegen kabelloses Gießen selbst an Orten, wo es gar keinen Strom gibt.
Komfortabel
Effizienter, ergonomischer, einfacher: Die Wasserfasspumpe punktet, im Vergleich zur Gießkanne, mit deutlich mehr Komfort. Der Anschalter ist auf Fassrandhöhe, somit muss sich der Anwender nicht bücken. Auch das Tragen schwerer Gießkannen ist passé, da das Wasser direkt aus dem Fass genutzt wird und über Gartenschlauch und Gartenspritzen zum Gießen gepumpt werden kann.
Wassersparend
Die Pumpe passt auch in schmale Öffnungen, wie in einen IBC-Tank. Damit spart man sich Zeit und Wasser, indem man aufgefangenes Regenwasser unkompliziert zum Gießen verwenden kann.
Wasserquellen
Akku-Fasspumpen eignen sich ideal, um Gemüsebeete und Blumen effizient mit Regenwasser aus einem Fass oder einem IBC-Container zu bewässern. Mögliche Anwendung:
- Regenfass
- Regentonne
- IBC-Container
Typische Einsatzgebiete von Akku-Fasspumpen
Schrebergarten
Gerade ältere Parzellen besitzen oft keinen Stromanschluss. Wer regelmäßig gießen muss, kann sich die Gartenbewässerung mit einer akkubetriebenen Regenfasspumpe deutlich erleichtern.
Gemüse- und Kräutergarten
Damit Gemüsebeet und Kräuterspirale neben der Terrasse bzw. im Garten hinter dem Haus prächtig gedeihen, können sie mithilfe einer Fasspumpe pflanzenfreundlich mit kalkfreiem Regenwasser gewässert werden.
Rasenbewässerung
Die Akku-Fasspumpe eignet sich auch zum Wässern größerer Bereiche wie Rasenflächen. Das Wasser aus der Regentonne bietet eine ressourcensparende Alternative zu Leitungswasser.
Highlights
Wenn Sie das ständige Gießkannenschleppen satt, aber leider keinen Stromanschluss im Garten haben, dann ist die Akku-Tauchpumpe BP 2.000-18 Barrel wie für Sie gemacht. Sie kann mit allen 18 V Battery Power-Akkus von Kärcher betrieben werden und gibt Ihnen die Möglichkeit, überall alternative Wasserquellen zu nutzen und dadurch wertvolles Trinkwasser zu sparen. Das entlastet Rücken und Geldbeutel und ist einfach perfekt für Kleingärten, Hausgärten, Schrebergärten und alle anderen Orte, an denen es Wasser und durstige Pflanzen, aber keinen Strom gibt.
Merkmale der Akku-Fasspumpe
Sofort einsatzbereit
Die Akku-Fasspumpe ist die komfortable Alternative zur Gießkanne und nach wenigen Handgriffen einsatzbereit.
Variable Schlauchposition
Das Schlauchsystem kann in drei Positionen an der Wasserquelle befestigt werden.
Sicherheit und Komfort
Die Halterung der Batterieeinheit wird am oberen Ende der Regentonne platziert, sodass sie nicht mit dem Wasser in Kontakt kommen kann. Die flexible Fassrandbefestigung der Akkupumpe sorgt für einen sicheren Halt.
Schlauchführung
Durch die Schlauchführung am Fassrand wird der Gartenschlauch nicht geknickt oder durch etwaige Kanten beschädigt.
Praktisch und energiesparend
Dank des integrierten Schalters an der Fassrandbefestigung kann die Akku-Fasspumpe jederzeit ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das spart Energie.
Transparenz ist wichtig!
Durch die transparente Abdeckung über dem Display kann der Batteriestand zu jeder Zeit abgelesen werden.
Innovativ und komfortabel
Kärcher Akku-Fasspumpen sind mit einem in der Länge verstellbaren Schlauch und einem Vorfilter ausgestattet.
Abnehmbares Filtersystem
Der Vorfilter verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und sorgt dadurch für einen störungsfreien Betrieb. Ist der Vorfilter verschmutzt, kann er mit wenigen Handgriffen gesäubert werden.
Akku-Fasspumpe FAQs
Kärcher Akkuplattform "Battery Power"
Im Außenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die neuen akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei.