Abluftfilter KFI 7520
Der Abluftfilter für den Aschesauger AD 4 Premium* – für eine saubere Abluft.
Der leicht austauschbare Abluftfilter aus Polyester ist das ideale Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium*, da er für eine saubere Abluft sorgt. Im Lieferumfang sind 2 Abluftfilter enthalten. Um jederzeit eine optimale Filterung zu gewährleisten, empfehlen wir 1x jährlich den Austausch des Abluftfilters.
Merkmale und Vorteile
Geeignetes Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium*
Leicht austauschbar / wechselbar
Aus Polyester
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|169 x 82 x 2
Anwendungsgebiete
- Saubere Abluft