Abluftfilter KFI 7520

Der Abluftfilter für den Aschesauger AD 4 Premium* – für eine saubere Abluft.

Der leicht austauschbare Abluftfilter aus Polyester ist das ideale Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium*, da er für eine saubere Abluft sorgt. Im Lieferumfang sind 2 Abluftfilter enthalten. Um jederzeit eine optimale Filterung zu gewährleisten, empfehlen wir 1x jährlich den Austausch des Abluftfilters.

Merkmale und Vorteile
Geeignetes Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium*
Leicht austauschbar / wechselbar
Aus Polyester
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Farbe Weiß
Abmessungen (L × B × H) (mm) 169 x 82 x 2
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
Anwendungsgebiete
  • Saubere Abluft