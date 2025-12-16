Le nouvel embout amovible Car & Bike peut être changé facilement grâce à son levier de déblocage, rapidement et sans contact avec la saleté, et son capot transparent permet de suivre le nettoyage au plus près. Avec son système pratique de bandes autoaggrippantes, la lingette de cet embout en deux parties se lave en machine à 60 °C après usage. La brosse pour nettoyage haute pression à garniture en microfibres souples est idéale pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos. Au besoin, un détergent peut être appliqué au moyen du nettoyeur haute pression. Avec sa nouvelle transmission, la WB 120 est plus puissante que le modèle précédent, pour un nettoyage efficace et complet. La brosse de lavage rotative est adaptée à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les embouts amovibles Universal et Home & Garden, vendus séparément, sont conçus pour toutes les surfaces lisses ou spécifiquement pour les surfaces délicates et sont compatibles avec la WB 120 et le modèle de brosse précédent WB 100.