Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike
Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.
Le nouvel embout amovible Car & Bike peut être changé facilement grâce à son levier de déblocage, rapidement et sans contact avec la saleté, et son capot transparent permet de suivre le nettoyage au plus près. Avec son système pratique de bandes autoaggrippantes, la lingette de cet embout en deux parties se lave en machine à 60 °C après usage. La brosse pour nettoyage haute pression à garniture en microfibres souples est idéale pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos. Au besoin, un détergent peut être appliqué au moyen du nettoyeur haute pression. Avec sa nouvelle transmission, la WB 120 est plus puissante que le modèle précédent, pour un nettoyage efficace et complet. La brosse de lavage rotative est adaptée à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Les embouts amovibles Universal et Home & Garden, vendus séparément, sont conçus pour toutes les surfaces lisses ou spécifiquement pour les surfaces délicates et sont compatibles avec la WB 120 et le modèle de brosse précédent WB 100.
Fonctionnalités et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
Lingette microfibres innovante avec fixation velcro
- Le premier accessoire textile remplaçable et lavable pour une brosse rotative à haute pression.
Nettoyage particulièrement doux
- Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Amovible et lavable
- Lavage en machine à 60 °C max.
Application de détergent via le nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement rapide de toutes les brosses Kärcher au tuyau d'arrosage, sans recours au nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|75 % polyester, 25 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|296 x 142 x 140
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters