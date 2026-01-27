Limpiador de suelos de piedra RM 537, 500ml

Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 65 x 65 x 210
Campos de aplicación
  • Baldosas
  • Superficies de piedra
  • Suelos de PVC
  • Suelos de linóleo
  • Vinilo