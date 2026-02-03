Fregadora de suelos FC 5 sin cable
Limpieza un 20 % mayor que con una fregona tradicional*: la fregona eléctrica sin cables FC 5 Cordless elimina el polvo y el material derramado en un solo paso. En unos 2 minutos ya se puede volver a pisar el suelo.
La fregona eléctrica sin cables FC 5 Cordless ofrece la máxima comodidad en la limpieza de suelos duros: recoge el polvo, las migas pequeñas y los pelos de las mascotas y friega el suelo al mismo tiempo. Los rodillos giratorios de microfibra, que se humedecen de manera automática con el depósito de agua limpia, recogen la suciedad sin esfuerzo al tiempo que los rodillos recogen continuamente la mezcla de agua y suciedad y la conducen al depósito de agua sucia. Así se evita la molestia de tener que fregar y cargar el cubo. Además, el resultado de limpieza es un 20 % mejor en comparación con las fregonas convencionales.* Todos los suelos duros vuelven a estar secos y pueden pisarse en aproximadamente 2 minutos. La batería de iones de litio con indicador intuitivo de estado de carga de la batería ofrece una autonomía de aprox. 20 minutos, tiempo suficiente para limpiar una superficie de unos 60 m². A continuación, el cambio de cilindros y la limpieza del equipo se realizan de manera rápida y fácil, sin contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Elimina el polvo y el material derramadoFriega y recoge el polvo, pequeñas migas y pelo de las mascotas en una sola pasada. Limpieza hasta en el borde.
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodoSistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia. Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar. Rodillos lavables en la lavadora a 60 °C.
Aprox. 20 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litioMáxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente. Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Adecuada para todos los suelos duros (p. ej., parquet encerado, aceitado o sellado, laminado, baldosas, PVC, vinilo)
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
- Amplia gama de productos de limpieza y detergentes para todo tipo de suelos.
Limpieza sencilla del equipo
- Limpieza del equipo y los cepillos gracias a la función de estacionamiento y limpieza.
- Depósito de agua sucia que puede vaciarse sin contacto con la suciedad y apto para lavavajillas.
- Cubierta extraíble del cabeza para limpieza de suelos para lavarlo fácilmente con agua corriente.
Estación de limpieza y reposo.
- Práctico almacenaje del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 60
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|400
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|200
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Tensión de la batería. (V)
|25,2
|Autonomía de la batería (min)
|aprox. 20
|Tiempo de carga de la batería (h)
|4
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Volumen de la estación de limpieza. (ml)
|200
|Peso sin accesorios (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|320 x 270 x 1220
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
Incluido en el equipamiento de serie
- Rodillo universal: 2 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Estación de limpieza y reposo.
- Cargador de batería.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Suelos duros sellados
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS FC 5 sin cable
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.