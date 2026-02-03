Robot Friegasuelos RCF 3
El RCF 3 friega suelos duros de forma totalmente autónoma y ofrece excelentes resultados gracias a la tecnología de rodillos FC. Equipado con detección de alfombras, está listo para el uso en todo momento en cualquier hogar.
Suelos impecables con solo pulsar un botón: a partir de ahora, el robot aspirador inteligente RCF 3 se encargará del fregado convencional de los suelos duros, algo que de otro modo resultaría tedioso y llevaría mucho tiempo. Gracias a la probada tecnología de rodillos FC, el RCF 3 se elimina, además de la suciedad persistente o los líquidos secos, el polvo suelto y las migas secas. Al hacerlo, detecta automáticamente las alfombras y las esquiva hábilmente. El RCF 3 dispone de 2 depósitos que le permiten suministrar constantemente agua limpia al rodillo y recoger el agua sucia por separado. La suciedad ligera y seca se recoge fácilmente y también se transporta al depósito de aguas residuales. Se pueden configurar diferentes modos de limpieza con el práctico control desde la aplicación. De este modo, el robot puede adaptarse con gran flexibilidad a una amplia variedad de necesidades y requisitos. Para la limpieza, el robot se pone en marcha cómodamente a través de una aplicación o pulsando un botón del equipo. Si el RCF 3 necesita ayuda, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz o de la aplicación.
Características y ventajas
Tecnología de rodillos FCEl robot aspirador RCF 3 funciona con la probada tecnología de rodillos de Kärcher, que garantiza una limpieza en húmedo especialmente minuciosa de los suelos duros. La suciedad ligera y seca, por ejemplo, pelusas de polvo, migas pequeñas o suciedad de la calzada, se recoge directamente durante el fregado convencional y se acumula con el agua de fregado usada en el depósito de aguas residuales. La tecnología de rodillo con limpieza continua del rodillo y el sistema de doble depósito garantizan resultados óptimos incluso en superficies grandes, ya que siempre se trabaja con un rodillo impecable.
Sistema de doble depósito con indicador del nivel de llenadoCon un inteligente sistema de doble depósito, el rodillo de microfibra se humedece constantemente con agua limpia del depósito de agua limpia. El agua usada y la suciedad se recogen en el segundo depósito. Los indicadores del nivel de llenado del depósito muestran si el depósito de aguas residuales está lleno o si el depósito de agua limpia está vacío. En ambos casos, el robot interrumpe su trabajo y vuelve a la estación de carga. La visualización tiene lugar mediante LED directamente en el robot de limpieza y, además, mediante una notificación en la aplicación.
Detectar y esquivar alfombrasEl RCF 3 detecta alfombras de forma automática con un sensor ultrasónico y las dibuja en el mapa en la aplicación. Durante la limpieza, el robot esquiva las moquetas con una inteligente estrategia de conducción y evita que se mojen. Si es necesario, también se puede desactivar la función para esquivar alfombras a través de la aplicación, para que el robot aspirador pase por todas las superficies, incluso por alfombras de pelo bajo.
Función de autolimpieza del rodillo
- En el borde del rascador, el rodillo se libera continuamente de la suciedad durante el recorrido de limpieza, que se recoge de forma fiable en el peine de pelo o se transporta al depósito de aguas residuales.
- Los mejores resultados de limpieza con tecnología de rodillos probada y sistema de doble depósito: el agua sucia y las partículas se eliminan del rodillo durante el recorrido de limpieza. También es ideal para superficies más grandes.
Cómodo control desde la aplicación con WLAN
- Con la App Home Robots pueden configurarse individualmente múltiples ajustes.
- La aplicación permite controlar y configurar el robot de limpieza desde cualquier lugar. Incluso desde fuera de casa.
- Emisión de informaciones sobre el estado actual del equipo y visualización del avance de la limpieza a través de la App Home Robots.
Mapeado preciso de los suelos existentes y múltiples opciones de personalización en la aplicación
- En la aplicación pueden almacenarse varios mapas, por ejemplo, para los diferentes pisos.
- Definir las zonas por las que no debe pasarse y que no se deben limpiar (por ejemplo, alfombras, zonas de juego y obstáculos más grandes) o que deben abordarse de forma específica y limpiarse individualmente.
- Definición de ajustes de limpieza individuales (intensidad de limpieza, cantidad de agua, número de pasadas) para habitaciones o zonas específicas en función de las necesidades de limpieza o del grado de suciedad.
Función de temporizador
- Fijación de los tiempos de limpieza y elaboración de planes de limpieza a través de la App Home Robots.
- El RCF 3 inicia los trayectos de limpieza de forma autónoma en función de los plazos establecidos.
Indicaciones por voz
- Siempre bien informado: el RCF 3 proporciona indicaciones importantes o informa del estado actual a través de la salida de voz.
- Si el robot aspirador necesita ayuda o mantenimiento, en numerosas situaciones lo notifica a través de la salida de voz.
Sensores de caída
- Los sensores de caída impiden eficazmente que, por ejemplo, el RCF 3 pueda caer por las escaleras o tramos.
- Los sensores escanean continuamente el suelo. Si se detecta un tramo más alto o un riesgo similar, el control recibe una señal y ordena al robot que dé la vuelta.
Protección de datos y actualizaciones
- Como fabricante con sede en Alemania, Kärcher concede una especial importancia a la protección de datos y cumple estrictamente con las leyes en vigor.
- Todo el tráfico de datos entre la aplicación Home Robots de su smartphone y el robot aspirador se realiza a través de una nube con servidores que se encuentran exclusivamente en Alemania.
- Las actualizaciones regulares mejoran y amplían el rendimiento del robot aspirador y la aplicación. Además, la seguridad del sistema se adapta continuamente a los requisitos actuales.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|180
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Capacidad de la batería (Ah)
|5,2
|Autonomía por recarga (min)
|120
|Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²)
|80
|Depósito de agua limpia (ml)
|430
|Depósito de agua sucia (ml)
|115
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso del robot aspirador y de limpieza (kg)
|4,5
|Peso de la estación de carga (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,2
|Altura del robot (mm)
|120
|Diámetro del robot (mm)
|340
|Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm)
|142 x 153 x 124
Incluido en el equipamiento de serie
- 2 rodillos de microfibra color de amarillo.: 2 Unidad(es)
- Herramienta de limpieza
- Depósito de agua limpia
- Depósito de agua sucia
- Estación de carga
Equipamiento
- Limpieza autónoma
- Sensores de caída
- Sensor de alfombras
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modos de limpieza: Limpieza en húmedo/ Automático/ Spot
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS RCF 3
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.